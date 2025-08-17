לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל, השתלמות ופנסיה, יולי 2025

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ נתוני יולי 2025
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
|
|
שם הקופה
|
סך נכסים באלפי ₪ 31.07.2025
|
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 8.2024 עד 7.2025
|
תשואה מצטברת 8.2022 עד 7.2025 (36 חודשים)
|
תשואה מצטברת 8.2020 עד 7.2025 (60 חודשים)
|
תשואה לחודש יולי 2025
|
תשואה מצטברת מינואר עד יולי 2025
|
1093
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי
|
34,246,413
|
11.88%
|
25.68%
|
37.48%
|
0.78%
|
7.06%
|
1377
|
אלטשולר שחם השתלמות מניות
|
6,728,499
|
18.74%
|
45.64%
|
66.97%
|
1.63%
|
11.75%
|
1290
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
|
740,343
|
13.28%
|
28.41%
|
43.75%
|
0.98%
|
8.10%
|
558
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
|
4,694,196
|
8.04%
|
15.08%
|
23.20%
|
0.27%
|
4.55%
|
1378
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
|
611,694
|
5.13%
|
10.99%
|
14.37%
|
0.04%
|
2.69%
|
1399
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות
|
206,149
|
5.16%
|
9.51%
|
11.99%
|
-0.17%
|
2.87%
|
1398
|
אלטשולר שחם השתלמות כספי
|
276,568
|
4.79%
|
12.77%
|
12.97%
|
-0.06%
|
2.60%
|
12256
|
אלטשולר שחם השתלמות הלכה
|
305,512
|
10.29%
|
26.46%
|
32.38%
|
0.75%
|
6.34%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1376
|
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות
|
776,701
|
4.92%
|
11.03%
|
14.97%
|
0.04%
|
2.58%
|
1375
|
אלטשולר שחם גמל מניות
|
3,144,639
|
18.81%
|
45.09%
|
66.28%
|
1.65%
|
11.82%
|
1395
|
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות
|
189,276
|
5.35%
|
9.11%
|
11.25%
|
-0.18%
|
3.08%
|
1394
|
אלטשולר שחם גמל כספי
|
324,428
|
4.81%
|
12.68%
|
13.01%
|
-0.11%
|
2.57%
|
9950
|
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
|
5,190,020
|
13.49%
|
29.12%
|
42.70%
|
0.99%
|
8.24%
|
9951
|
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
|
29,133,713
|
11.45%
|
23.91%
|
36.74%
|
0.80%
|
6.89%
|
9952
|
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
|
11,428,899
|
8.21%
|
17.55%
|
25.27%
|
0.41%
|
4.72%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9757
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
|
18,689,428
|
14.42%
|
37.31%
|
55.80%
|
1.09%
|
8.86%
|
9758
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
|
4,975,146
|
13.11%
|
35.22%
|
48.84%
|
0.99%
|
8.00%
|
9759
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
|
2,211,029
|
9.03%
|
25.65%
|
34.80%
|
0.51%
|
5.12%
|
9760
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה
|
289,489
|
11.48%
|
34.09%
|
46.05%
|
0.89%
|
6.90%
|
12419
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות
|
3,929,399
|
16.29%
|
42.65%
|
70.84%
|
1.34%
|
10.06%
|
2196
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
7,551
|
9.11%
|
30.56%
|
49.17%
|
0.64%
|
5.20%
|
12138
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
2,703,528
|
9.19%
|
29.31%
|
46.46%
|
0.62%
|
5.02%
|
12139
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
109,516
|
8.18%
|
4.17%
|
0.00%
|
0.30%
|
4.77%
|
8580
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
217
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
3.67%
|
9761
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
|
460,557
|
13.85%
|
31.16%
|
41.65%
|
1.00%
|
8.64%
|
9762
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60
|
170,408
|
12.06%
|
28.66%
|
37.62%
|
0.80%
|
7.37%
|
9763
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
|
65,735
|
8.34%
|
18.75%
|
23.82%
|
0.33%
|
4.92%
|
13211
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות
|
191,308
|
18.84%
|
47.04%
|
0.00%
|
1.60%
|
11.70%
|
13212
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"
|
3,409
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.34%
|
6.08%
|
|
7798
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
|
4,903,572
|
12.06%
|
26.71%
|
36.14%
|
0.80%
|
7.25%
|
7799
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
|
4,308,397
|
18.87%
|
46.04%
|
67.04%
|
1.63%
|
11.67%
|
7800
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
|
756,694
|
8.39%
|
16.80%
|
22.30%
|
0.35%
|
4.92%
|
7801
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות
|
150,042
|
5.25%
|
10.51%
|
12.30%
|
-0.02%
|
2.79%
|
7802
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
|
63,395
|
4.81%
|
12.86%
|
12.83%
|
0.16%
|
2.70%
|
12257
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
|
134,325
|
9.64%
|
25.34%
|
31.06%
|
0.70%
|
6.04%
|
|
11325
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
1,076,414
|
8.27%
|
18.72%
|
25.59%
|
0.36%
|
4.79%
|
11326
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
2,064,973
|
12.06%
|
27.64%
|
38.34%
|
0.81%
|
7.47%
|
11327
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
6,991,147
|
18.61%
|
46.10%
|
67.77%
|
1.59%
|
11.60%
|
11328
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה
|
899,191
|
10.06%
|
26.07%
|
33.35%
|
0.72%
|
6.08%
|
|
1094
|
אלטשולר שחם פיצויים כללי
|
580,307
|
10.95%
|
24.38%
|
39.96%
|
0.77%
|
6.85%
|
588
|
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות
|
105,733
|
7.02%
|
13.46%
|
20.17%
|
0.30%
|
4.57%
|
1417
|
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות
|
28,737
|
5.34%
|
9.56%
|
12.63%
|
-0.01%
|
3.06%
|
2008
|
אלטשולר שחם פיצויים כספי
|
17,685
|
4.07%
|
11.95%
|
0.00%
|
0.13%
|
2.23%
|
|
|
|
989
|
אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות
|
1,235,081
|
7.38%
|
47.46%
|
76.73%
|
2.63%
|
4.22%
|
2017
|
אלטשולר שחם גמל הלכה
|
230,491
|
9.53%
|
26.69%
|
38.23%
|
0.81%
|
5.24%
|
9844
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50
|
200,706
|
13.90%
|
32.33%
|
44.20%
|
1.01%
|
8.65%
|
9845
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60
|
437,059
|
11.74%
|
25.63%
|
40.60%
|
0.75%
|
7.30%
|
9846
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
|
164,160
|
8.53%
|
19.78%
|
28.01%
|
0.34%
|
5.04%
|
1219
|
קמה
|
-
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
872
|
אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה
|
54,522
|
12.23%
|
27.72%
|
37.65%
|
0.80%
|
7.62%
|
1309
|
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
|
85,984
|
4.46%
|
9.67%
|
12.36%
|
-0.07%
|
2.35%
|
1912
|
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי
|
359
|
12.24%
|
28.75%
|
36.95%
|
1.24%
|
7.82%
|
|
13820
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי- מדדי מניות
|
81,438
|
7.34%
|
39.85%
|
0.00%
|
2.57%
|
4.33%
|
13819
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי – מדדי מניות
|
1,235,449
|
7.71%
|
38.65%
|
0.00%
|
1.92%
|
4.75%
|
|
14353
|
אלטשולר שחם גמל משולב סחיר
|
731,759
|
12.47%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.86%
|
7.86%
|
14354
|
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש
|
247,030
|
5.16%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.31%
|
0.92%
|
14234
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר
|
9,607
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.89%
|
7.77%
|
14235
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש
|
50,157
|
7.08%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.60%
|
3.81%
|
14302
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
|
20,206
|
12.62%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.87%
|
7.94%
|
14303
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
|
55,712
|
6.31%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.42%
|
2.81%
|
14304
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר
|
411
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.79%
|
7.37%
|
14305
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש
|
1,682
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.84%
|
1.21%
|
|
|
|
|
|
|
|
14858
|
אלטשולר שחם גמל מחקה מדד S&P 500
|
596,966
|
5.09%
|
0.00%
|
0.00%
|
3.53%
|
0.98%
|
14863
|
אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
|
1,337,868
|
7.19%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.65%
|
4.09%
|
14862
|
אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500
|
1,358,231
|
5.06%
|
0.00%
|
0.00%
|
3.53%
|
0.92%
|
14864
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות
|
544,709
|
7.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.63%
|
4.03%
|
14865
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500
|
1,014,946
|
5.09%
|
0.00%
|
0.00%
|
3.48%
|
0.91%
|
14850
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד 500P&S
|
2,136,103
|
5.88%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.49%
|
1.98%
|
14854
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מחקה מדד 500 P&S
|
101,704
|
5.05%
|
0.00%
|
0.00%
|
3.45%
|
0.86%
|
15028
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי
|
175,125
|
11.02%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.91%
|
7.07%
|
15314
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה
|
11,030
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.04%
|
0.00%
|
15313
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה
|
583
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
3.08%
|
0.00%
|
15315
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים - גמיש
|
41,527
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.96%
|
0.00%
|
15458
|
השתלמות משולב סחיר
|
154,961
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.71%
|
0.00%
|
15540
|
אלטשולר שחם גמל מניות סחיר
|
82,143
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.09%
|
0.00%
|
15541
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר
|
16,767
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.72%
|
0.00%