לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל, השתלמות ופנסיה, יולי 2025

תשואות אלטשולר שחם גמל, השתלמות ופנסיה, יולי 2025

 

 
גלעד אלטשולר, צילום: פאנדרגלעד אלטשולר, צילום: פאנדר
 
עידו אסיאג
17/08/2025

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ נתוני יולי 2025
 

התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

 

שם הקופה

סך נכסים באלפי ₪  31.07.2025

תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 8.2024 עד 7.2025

תשואה מצטברת 8.2022 עד 7.2025 (36 חודשים)

תשואה מצטברת 8.2020 עד 7.2025 (60 חודשים)

תשואה לחודש יולי 2025

תשואה מצטברת מינואר עד יולי 2025

1093

אלטשולר שחם השתלמות כללי

               34,246,413

11.88%

25.68%

37.48%

0.78%

7.06%

1377

אלטשולר שחם השתלמות מניות

                 6,728,499

18.74%

45.64%

66.97%

1.63%

11.75%

1290

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

                    740,343

13.28%

28.41%

43.75%

0.98%

8.10%

558

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

                 4,694,196

8.04%

15.08%

23.20%

0.27%

4.55%

1378

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

                    611,694

5.13%

10.99%

14.37%

0.04%

2.69%

1399

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות

                    206,149

5.16%

9.51%

11.99%

-0.17%

2.87%

1398

אלטשולר שחם השתלמות כספי

                    276,568

4.79%

12.77%

12.97%

-0.06%

2.60%

12256

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

                    305,512

10.29%

26.46%

32.38%

0.75%

6.34%

 

 

 

 

 

 

 

 

1376

אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

                    776,701

4.92%

11.03%

14.97%

0.04%

2.58%

1375

אלטשולר שחם גמל מניות

                 3,144,639

18.81%

45.09%

66.28%

1.65%

11.82%

1395

אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות

                    189,276

5.35%

9.11%

11.25%

-0.18%

3.08%

1394

אלטשולר שחם גמל כספי

                    324,428

4.81%

12.68%

13.01%

-0.11%

2.57%

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

                 5,190,020

13.49%

29.12%

42.70%

0.99%

8.24%

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

               29,133,713

11.45%

23.91%

36.74%

0.80%

6.89%

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

               11,428,899

8.21%

17.55%

25.27%

0.41%

4.72%

 

 

 

 

 

 

 

 

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

               18,689,428

14.42%

37.31%

55.80%

1.09%

8.86%

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

                 4,975,146

13.11%

35.22%

48.84%

0.99%

8.00%

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

                 2,211,029

9.03%

25.65%

34.80%

0.51%

5.12%

9760

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה

                    289,489

11.48%

34.09%

46.05%

0.89%

6.90%

12419

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

                 3,929,399

16.29%

42.65%

70.84%

1.34%

10.06%

2196

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

                        7,551

9.11%

30.56%

49.17%

0.64%

5.20%

12138

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

                 2,703,528

9.19%

29.31%

46.46%

0.62%

5.02%

12139

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה

                    109,516

8.18%

4.17%

0.00%

0.30%

4.77%

8580

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

                           217

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.67%

9761

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

                    460,557

13.85%

31.16%

41.65%

1.00%

8.64%

9762

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

                    170,408

12.06%

28.66%

37.62%

0.80%

7.37%

9763

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

                      65,735

8.34%

18.75%

23.82%

0.33%

4.92%

13211

אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

                    191,308

18.84%

47.04%

0.00%

1.60%

11.70%

13212

אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"

                        3,409

0.00%

0.00%

0.00%

1.34%

6.08%
 

 

            

7798

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

                 4,903,572

12.06%

26.71%

36.14%

0.80%

7.25%

7799

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

                 4,308,397

18.87%

46.04%

67.04%

1.63%

11.67%

7800

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

                    756,694

8.39%

16.80%

22.30%

0.35%

4.92%

7801

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות

                    150,042

5.25%

10.51%

12.30%

-0.02%

2.79%

7802

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

                      63,395

4.81%

12.86%

12.83%

0.16%

2.70%

12257

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

                    134,325

9.64%

25.34%

31.06%

0.70%

6.04%
 

 

            

11325

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

                 1,076,414

8.27%

18.72%

25.59%

0.36%

4.79%

11326

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

                 2,064,973

12.06%

27.64%

38.34%

0.81%

7.47%

11327

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

                 6,991,147

18.61%

46.10%

67.77%

1.59%

11.60%

11328

אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה

                    899,191

10.06%

26.07%

33.35%

0.72%

6.08%
 

 

            

1094

אלטשולר שחם פיצויים כללי

                    580,307

10.95%

24.38%

39.96%

0.77%

6.85%

588

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

                    105,733

7.02%

13.46%

20.17%

0.30%

4.57%

1417

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

                      28,737

5.34%

9.56%

12.63%

-0.01%

3.06%

2008

אלטשולר שחם פיצויים כספי

                      17,685

4.07%

11.95%

0.00%

0.13%

2.23%

 

 

 

          

989

אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות

                 1,235,081

7.38%

47.46%

76.73%

2.63%

4.22%

2017

אלטשולר שחם גמל הלכה

                    230,491

9.53%

26.69%

38.23%

0.81%

5.24%

9844

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50

                    200,706

13.90%

32.33%

44.20%

1.01%

8.65%

9845

אלטשולר שחם  גמל לעמיתי חבר לבני 50-60

                    437,059

11.74%

25.63%

40.60%

0.75%

7.30%

9846

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה

                    164,160

8.53%

19.78%

28.01%

0.34%

5.04%

1219

קמה

                              -  

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

872

אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה

                      54,522

12.23%

27.72%

37.65%

0.80%

7.62%

1309

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח

                      85,984

4.46%

9.67%

12.36%

-0.07%

2.35%

1912

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי

                           359

12.24%

28.75%

36.95%

1.24%

7.82%
 

 

            

13820

אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי- מדדי מניות

                      81,438

7.34%

39.85%

0.00%

2.57%

4.33%

13819

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי – מדדי מניות

                 1,235,449

7.71%

38.65%

0.00%

1.92%

4.75%
 

 

            

14353

אלטשולר שחם גמל משולב סחיר

                    731,759

12.47%

0.00%

0.00%

0.86%

7.86%

14354

אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש

                    247,030

5.16%

0.00%

0.00%

1.31%

0.92%

14234

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר

                        9,607

0.00%

0.00%

0.00%

0.89%

7.77%

14235

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש

                      50,157

7.08%

0.00%

0.00%

2.60%

3.81%

14302

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר

                      20,206

12.62%

0.00%

0.00%

0.87%

7.94%

14303

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש

                      55,712

6.31%

0.00%

0.00%

1.42%

2.81%

14304

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר

                           411

0.00%

0.00%

0.00%

0.79%

7.37%

14305

אלטשולר שחם פנסיה כללית  מסלול עוקב מדדים גמיש

                        1,682

0.00%

0.00%

0.00%

0.84%

1.21%
 

 

 

 

 

 

 

 

14858

אלטשולר שחם גמל מחקה מדד S&P 500

                    596,966

5.09%

0.00%

0.00%

3.53%

0.98%

14863

אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי - מדדי מניות

                 1,337,868

7.19%

0.00%

0.00%

2.65%

4.09%

14862

אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500

                 1,358,231

5.06%

0.00%

0.00%

3.53%

0.92%

14864

אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות

                    544,709

7.00%

0.00%

0.00%

2.63%

4.03%

14865

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500

                 1,014,946

5.09%

0.00%

0.00%

3.48%

0.91%

14850

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד 500P&S

                 2,136,103

5.88%

0.00%

0.00%

2.49%

1.98%

14854

אלטשולר שחם פנסיה כללית מחקה מדד 500  P&S

                    101,704

5.05%

0.00%

0.00%

3.45%

0.86%

15028

אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי

                    175,125

11.02%

0.00%

0.00%

0.91%

7.07%

15314

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

                      11,030

0.00%

0.00%

0.00%

1.04%

0.00%

15313

אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה

                           583

0.00%

0.00%

0.00%

3.08%

0.00%

15315

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים - גמיש

                      41,527

0.00%

0.00%

0.00%

0.96%

0.00%

15458

השתלמות משולב סחיר

                    154,961

0.00%

0.00%

0.00%

0.71%

0.00%

15540

אלטשולר שחם גמל מניות סחיר

                      82,143

0.00%

0.00%

0.00%

1.09%

0.00%

15541

אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר

                      16,767

0.00%

0.00%

0.00%

0.72%

0.00%
