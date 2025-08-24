יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: ״הורדת ריבית ראשונה בישראל עשויה להתרחש עוד השנה"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מתייחס לנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב בארה"ב ביום שישי ולמגמה בשוק המקומי עם פתיחת שבוע המסחר:
״כצפוי, המסחר בשוק המקומי נפתח הבוקר במגמה חיובית. שוב הובהר כי אין גורם חשוב יותר לתמחור המניות מאשר סביבת הריבית במשק. איתותיו של יו״ר הפד, ג׳רום פאוול, בנוגע לכוונתו להוריד את הריבית כבר בספטמבר, דחפו ביום שישי האחרון את שוק המניות האמריקאי קדימה, ובמקביל הגבירו את ההסתברות שנגיד בנק ישראל יפעל גם הוא להפחתת ריבית בקרוב. הרטוריקה בהחלטתו האחרונה של נגיד בנק ישראל תומכת בהנחה כי הורדת ריבית ראשונה בישראל עשויה להתרחש עוד במהלך השנה הנוכחית״.
לגבי המסחר הבוקר בבורסה, מציין פגוט: "מדד ת״א-125 עולה בכ-1.25%, בהובלת מדד ת״א-ביטוח שמוסיף כ-2.4% ורשם זינוק של כ-117% מתחילת השנה. מדד ת״א-בנייה מוסיף כ-2.3%. מדובר במדד שספג ירידה של כ-5% מתחילת אוגוסט והציג עלייה צנועה של כ-2% בלבד מתחילת השנה. כעת, עם העלייה בציפיות להפחתת ריבית, נראה כי תחום הנדל״ן זוכה מחדש לאמון המשקיעים. בזירת המט״ח: השקל ממשיך להתחזק ומתבסס ברמה של מתחת ל-3.38 שקלים לדולר. העליות בשווקים הגלובליים, הציפייה להפחתת ריבית בארה״ב והיציבות היחסית בזירה הביטחונית - כולם תומכים בהמשך מגמת התחזקות השקל".
לצד זאת, מציין פגוט: "משקיעי ריטייל חדשים בשוק מתקשים לעתים להבין מדוע המדדים בארה״ב מטפסים, אך שווי אחזקותיהם הדולריות כמעט ואינו עולה. השקל החזק משפיע באופן חד על תיקי השקעות מוטי-דולר, וחשוב שכל משקיע יכיר את המשמעות של חשיפה זו״.