נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "שיא מכירות ומעמד מוביל בשוק המגורים למרות התקופה המורכבת"

מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח מכרה הקבוצה 948 יח"ד.
הכנסות הקבוצה במחצית זינקו בכ-73% לכ-710 מיליון שקל, הרווח הנקי לבעלי המניות טיפס לכ-75% לכ-51 מיליון שקל.
הרווח נקי לבעלי המניות טיפס ברבעון השני בכ-45% לכ-21.3 מיליון שקל.
להערכת הקבוצה, בשנה הקרובה יתקבלו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בהיקף של 2,147 יח"ד (חלק הקבוצה כ-1,699 יח"ד לשיווק).
קבוצת עמרם אברהם העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל ובנדל"ן מניב בישראל ונסחרת במדד ת"א 90 ומדורגת על ידי מידרוג בדירוג A3, פרסמה את תוצאותיה לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2025, המלמדות על המשך מכירות בהיקפים גבוהים, וגידול חד בהכנסות וברווח הנקי .
עיקרי התוצאות הכספיות:
ההכנסות ברבעון השני של 2025 עלו בכ-42% לכ-333 מיליון שקל, לעומת כ- 235 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה של 2025 עלו בכ-73% לכ-710 מיליון שקל, לעומת כ-410 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. עיקר ההכנסות בתקופת הדוח הינן מפרויקטים אקווה פארק אשדוד, אקווה סנס נתניה (בן גוריון), אקווה ריזורט אילת , רובע הברון פרדס חנה- כרכור, אקווה פורט אילת השדה ועכו.
הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2025 עלה בכ-11.3% לכ-70.8 מיליון שקל, לעומת כ-63.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ-21.3%, לעומת כ-27% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2025 עלה בכ-32.6% לכ-153.3 מיליון שקל, לעומת כ-115.6 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במחצית עמד על כ-21.6%, לעומת כ-28.2% במחצית המקבילה אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי, הושפע בעיקר משינוי בתמהיל הפרויקטים, בשל עלייה במשקל פרויקטים בעלי רווחיות יחסית נמוכה ומכירות במסלולים מסובסדים. בנוסף, חלק מהפרויקטים של הקבוצה נמצאים בשלבים מוקדים במחזור החיים (טרם מסירות), שבהם ההכרה החשבונאית מטיבה פחות בכל הקשור לשיעור הרווח הגולמי.
הרווח נקי לבעלי המניות בסיכום הרבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-45% לכ-21.3 מיליון שקל, לעומת כ-14.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח נקי לבעלי המניות בסיכום המחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-75% לכ-51.4 מיליון שקל, לעומת כ-29.3 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.
מתחילת 2025 ועד למועד פרסום הדוח, מכרה הקבוצה 948 יח"ד הכולל 29 יחידות של מסחר ומשרדים. במהלך הרבעון השני של 2025 מכרה הקבוצה 486 יח"ד הכולל4 יחידות משרדים, לעומת 435 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד. מה-1 ביולי ועד למועד פרסום הדוח מכרה החברה 102 יח"ד.
נכון ל-30 ביוני 2025, לקבוצה פרויקטים יזמים בישראל (מלאי דירות, פרויקטים בביצוע, בתכנון, עתודות קרקע, התחדשות עירונית ועסקאות שטרם הושלמו) בהיקף של כ-17,775 יח"ד (מתוכן חלק הקבוצה כ-11,783 יח"ד).
להערכת הקבוצה, במהלך השנה הקרובה יתקבלו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה (כולל התחדשות עירונית) בהיקף של 2,147 יח"ד לשיווק (חלק הקבוצה כ- 1,699 יח"ד לשיווק).
סמוך למועד הדוח, יוזמת הקבוצה כ- 20,116 יח"ד לביצוע (חלק הקבוצה כ-13,213 יח"ד), מתוכן כ- 17,755 יח"ד לשיווק (חלק הקבוצה כ- 12,097 יח"ד), וכ- 93,820 מ"ר שטחי מסחר, כ- 50.152 מ"ר שטחי משרדים וכ-300 חדרי מלון (חלק הקבוצה כ-65,650 מ"ר, 28,595 מ"ר וכ- 174 חדרי מלון, בהתאמה) בפרויקטים שונים. הנתונים האמורים כוללים פרויקטים של מחיר למשתכן (ומסלולים דומים כגון 'מחיר מטרה' ו'מחיר מופחת') בהיקף של כ- 7,632 יח"ד (כולל יחידות שוק חופשי בפרויקטים הללו) (חלק הקבוצה כ- 6,757 יח"ד) ובעירוב שימושים ברחבי הארץ.
בתחום הנדל"ן המניב בישראל הכולל איתור, ייזום, הקמה, השכרה וניהול נדל"ן להשקעה, ביעוד תעשיה, אחסנה, לוגיסטיקה, מסחר, משרדים או מלונאות. נכון למועד הדוח, הקבוצה יוזמת, מקימה, מחזיקה ומתפעלת 19 נכסים ברחבי הארץ בשטח כולל של כ-297 אלף מ"ר (חלק הקבוצה כ-117 אלף מ"ר) וכ– 600 חדרי מלון (חלק הקבוצה כ-270 חדרי מלון) באזורי ביקוש.
ממאזנה המאוחד של הקבוצה עולה, כי ההון של הקבוצה לתאריך 30 ביוני 2025 הסתכם בכ-1.43 מיליארד שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הקבוצה הסתכם בכ-1.38 מיליארד שקל), לעומת כ-1.25מיליארד שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלים הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל) לתאריך31 בדצמבר 2024. הגידול בהון נובע בעיקר מהנפקת מניות בסך של כ- 125 מיליון שקל, ומחלק בעלי מניות הקבוצה ברווח המאוחד בסך של כ-51 מיליון שקל.
אירועים בולטים בתקופת הדוח ולאחריו:
ביולי 2025 ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ג') בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים, בהיקף כספי כולל של 60 מיליון שקל ע.נ. ההנפקה בוצעה בהתאם לתנאי הסדרה הקיימת, לרבות מועדי הפירעון ושיעור הריבית. התמורה ברוטו שהתקבלה לחברה הסתכמה בכ־ 60.4 מיליון שקל.
יוני 2025 התקשרה חברה בת של הקבוצה יחד עם שותף נוסף וצד שלישי בעסקה לרכישת זכויות במקרקעין בעיר חדרה, בשטח של כ-12 אלף מ"ר בייעוד מלונאות, נופש ותיירות, בתמורה לכ-18 מיליון שקל בתוספת מע"מ (חלקה של החברה הבת כ-75%).
מרץ 2025 התקשרה הקבוצה עם תאגיד בנקאי בהסכם הלוואה להעמדת אשראי למימון הקמת פרויקט ALFA בתחום האלף בראשל"צ, במסגרתו יוקמו 5 בנייני מגורים, הכוללים 270 יח"ד וכ-3,015 מ"ר שטחי מסחר, במסגרת אשראי היקף של כ-969 מיליון שקל .
בפברואר 2025 זכתה הקבוצה כלולה (50%) במכרז של רשות מקרקעי ישראל לחכירת מקרקעין בטבריה להקמת 693 יחידות דיור בבנייה רוויה, מתוכן כ- 20% במסלול 'מחיר מטרה'. תמורת הקרקע במכרז (לא כולל מע"מ) עומדת על כ-50.9 מיליון שקל. בנוסף, החברה הכלולה צפויה לשאת בעלויות פיתוח בסך כולל של כ-80.9 מיליון שקל.
ינואר 2025 ביצעה הקבוצה גיוס הון בהיקף של כ-98.4 מיליון שקל, אל מול ביקושים של כ-277 מיליון שקל מצד הגופים המוסדיים בהנפקה. מאוחר יותר באותו החודש ביצעה הקבוצה הנפקת מניות פרטית למיטב היקף של כ-30 מיליון שקל.
ינואר 2025 השלימה הקבוצה בהצלחה את הנפקת סדרת אג"ח ג' החדשה המדורגת על ידי מידרוג בדירוג A3 עם אופק יציב, וגייסה כ-250 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי זכתה הקבוצה לביקושים גבוהים במיוחד בהיקף כולל של כ-848 מיליון שקל.
נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "אנחנו מסכמים חציון של פעילות אינטנסיבית והמשך התפתחות החברה בתקופה מורכבת למשק המקומי. במהלך הרבעון השני והמחצית הראשונה של השנה המשיכה הקבוצה להציג נתוני מכירות גבוהים, חרף השפעת מבצע 'עם כלביא', ולבסס את מעמדה כמובילת שוק בענף המגורים. יתרונה הבולט של הקבוצה הוא בהיותה בית אחד לתכנון, יזום, בניה ושיווק של הפרויקטים שבבעלותה, המפוזרים בפריסה גיאוגרפית רחבה ומשולבים בין שוק חופשי למחיר למשתכן המהווה עוגן בביצוע פרויקטים. במהלך הרבעון השני התקדמנו בפרויקטים מרכזיים, ביניהם אקווה פארק באשדוד הכולל 1,564 יח"ד, כאשר לגביו קיבלנו לאחרונה היתר עבור שלב ב' בפרויקט הכולל הקמת 359 יח"ד, וכן מתחם ה-1000 ראשל"צ, אקווה פארק אילת השדה, הרובע הבינלאומי בלוד ושערי עכו מתחם 2, קולנוע אסתר נתניה, חבצלת השרון נתניה שבהם התחלנו בשלב הביצוע. במבט קדימה, להערכתנו במהלך השנה הקרובה יתקבלו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה (כולל התחדשות עירונית) בהיקף של 2,147 יח"ד לשיווק מתוכם 817 יח"ד במסלולי סבסוד ממשלתי אשר יתמכו בהמשך צמיחתה של הקבוצה ובהשאת הערך לבעלי המניות".
106 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 55.02 מיליון בעמרם
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.15%
|
255141.48
|
3.68%
|
1352340
|
2.97%
|
512086.08
|
2.93%
|
107080.74
|
2.17%
|
300096.54
|
2.16%
|
2044082.4
|
1.9%
|
1630553.22
|
1.8%
|
605561.46
|
1.8%
|
1135227.96
|
1.8%
|
2263735.2