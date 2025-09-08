זהב שיא, דולר יורד, וציפיות להורדת ריבית

נתון תעסוקה חלש במיוחד בארה"ב: שוק העבודה האמריקאי הציג תוספת של 22 אלף משרות בלבד בחודש אוגוסט - רחוק מאוד מהציפיות ל־75 אלף. שיעור האבטלה טיפס ל־4.3%, הרמה הגבוהה ביותר מזה כמעט ארבע שנים, ומספר המפוטרים זינק ב־39% לעומת החודש הקודם. הדו"ח חשף פער עמוק בין מגזרים שונים. מגזרים שנחשבים עמידים יותר כמו שירותי הבריאות (תוספת של 31,000 משרות) והסיוע הסוציאלי (תוספת של 16,000 משרות), היו האחראים הבלעדיים לנתון החיובי נטו של תוספת המשרות. ללא שני מגזרים אלה, המשק האמריקאי היה מאבד משרות בחודש אוגוסט.

למרות שנתוני האינפלציה עדיין גבוהים נתון התעסוקה מחזק את דברי יו"ר הפד כי הגיע הזמן להתחיל ולהתאים את הריבית כאשר השאלה הפתוחה שנותרה היא באיזה קצב. מבחינת המשקיעים הורדת הריבית ב-17 בספטמבר היא עובדה מוגמרת. המשקיעים לא מסתפקים בהורדה אחת ומתמחרים 3 הורדות ריבית עד סוף השנה - הורדה של 0.25% בכל אחת מהפגישות של הפד.

בתגובה לנתוני התעסוקה תשואות האג"ח ירדו בחדות כאשר התשואה על אג"ח ממשלתי ל-10 שנים ירדה ל-4.08 והתשואה לשנתיים שרגישה יותר לקצב הורדות הריבית ירדה ל-3.5% הרמה הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות. בנוסף, הנתונים הללו סיפקו רוח גבית לראלי בזהב, שחצה שיא היסטורי של 3,500 דולר לאונקיה. מאחורי העליות עומדות לא רק הציפיות להורדות ריבית וחוסר הוודאות בארה״ב, אלא גם רכישות מסיביות מצד בנקים מרכזיים – ובראשם סין. הבנק המרכזי הסיני רכש באוגוסט עוד 60 אלף אונקיות זהב, והעלה את יתרותיו ל־74.02 מיליון אונקיות בשווי של כ־260 מיליארד דולר. מדובר בחלק מאסטרטגיית דה־דולריזציה שנועדה להפחית את התלות בדולר האמריקאי. לסין מצטרפות גם רוסיה והודו, מה שמעצים את החשש כי מעמדו של הדולר כ"מטבע רזרבה עולמי" עשוי להיחלש.

בגזרת החברות, מניית גוגל רשמה זינוק חד של כ־11%, בעיקר בעקבות הכרעת בית המשפט הפדרלי בתיק ההגבלים העסקיים. השופט קבע כי החברה אמנם מוגדרת כמונופול לא חוקי, אך לא יידרש פירוק של נכסים מרכזיים כמו Chrome או Android, וגם התשלומים ל־Apple על שמירת החיפוש כברירת מחדל ימשיכו להתקיים. המשקיעים נשמו לרווחה והמניה זינקה בלמעלה מ־8% ביום ההכרעה, כשהמומנטום המשיך גם בהמשך השבוע. לכך הצטרפה האופטימיות סביב תחום הבינה המלאכותית ושירותי הענן של גוגל, שזוכים לצמיחה מהירה וציפיות חיוביות קדימה.

Salesforce פרסמה דוח חזק עם צמיחה של כמעט 10% בהכנסות ורווח למניה מעל התחזיות, אך תחזיות זהירות ותזרים חופשי חלש הובילו לירידה של מעל 4% במניה.

לעומתה, ברודקום הפתיעה עם תוצאות מרשימות – הכנסות של 15.95 מיליארד דולר, עלייה של 22% משנה שעברה, זינוק של 63% בהכנסות משבבי AI והזמנות בהיקף של מעל 10 מיליארד דולר. מניית החברה זינקה השבוע בכ־9.5%.

מניית לולולמון צנחה בכ־17% לאחר פרסום תחזית חלשה: ההנהלה קיצצה את הצפי להכנסות ולרווח למניה, כשבמקביל מכירות בארה״ב נחלשות מול תחרות גוברת. ביטול הפטור ממכס צפוי לגרוע כ־240 מיליון דולר מהרווח, וההנהלה אף הודתה שהמותג הפך ל״צפוי מדי״ ופחות חדשני. שילוב הגורמים הללו הוביל לנפילה החדה במניה.

ולבסוף, עדכון במדד S&P 500 , שלוש חברות חדשות – אפלובין (APPLOVIN), רובינהוד ואמקור – נכנסות למדד , המניות הנכנסות רשמו עליות חדות לאחר המסחר ביום שישי, מה שממחיש שוב את עוצמת ההשפעה של ההשתייכות למדד הדגל של וול סטריט.