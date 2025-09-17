תיק אישי
UBS ממליץ להגדיל חשיפה למניות ארה"ב: ציפיות לקיצוץ ריבית ורוח גבית מה-AI

סקירת השווקים של UBS: מניות ארה"ב קרובות לשיא לקראת הורדת ריבית צפויה מצד הפדרל ריזרב

 

 
סקירת השווקים של UBS / תמונה: Dreamstimeסקירת השווקים של UBS / תמונה: Dreamstime
 
UBS Global Wealth Management
17/09/2025

מניות ארה"ב הגיעו באחרונה לשיאים של כל הזמנים, על רקע הציפיות לקיצוץ ריבית הפדרל ריזרב והרוח הגבית מהזדמנויות של חדשנות טרנספורמטיבית כמו בינה מלאכותית (AI). אנו ממשיכים להחזיק בדעה כי למניות ארה"ב יש מקום לעלות ב-12 החודשים הקרובים, שכן רווחי החברות יציבים, סיפור הצמיחה של ה-AI נותר בעינו, וסדרה של הורדות ריבית של הפד נמצאת בדרך. 

רווחים יציבים אמורים לתמוך בעליות נוספות במניות. 

צמיחה חזקה בתחום הבינה המלאכותית עשויה לספק רוח גבית נוספת. 

קיצוצי ריבית של הפד כחלק מתרחיש של נחיתה רכה תמכו באופן היסטורי בביצועי המניות.

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Wealth Management, אמר: "משקיעים שהחשיפה שלהם למניות בארה"ב נמוכה - לדעתנו, כדאי שישקלו להגדיל אותה בהדרגה או לנצל ירידות בשוק כדי להוסיף חשיפה. אנו ממשיכים להעדיף את המגזרים הנהנים מחדשנות מהפכנית, כמו בינה מלאכותית, אנרגיה ומשאבים ואריכות ימים".

להמשך הסקירה לחצו כאן

