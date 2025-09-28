יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: ״נמשכת רכבת ההרים בבורסה, אך האופטימיות מתחזקת״

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר:
״נמשכת רכבת ההרים בבורסת ת״א. ניצני האופטימיות שנזרעו ביום חמישי נבטו במהירות היום, על רקע התקווה הגוברת לסיום המלחמה. מדד ת״א 125 עלה ב-3%, מדד ת״א 90 עלה בכ-4%. אף אחד לא רוצה להיות מחוץ לבורסה כשמכריזים על עסקה. זו ההגדרה של FOMO בעולמות שוק ההון. מדד ת״א ביטוח זינק היום ב-7.3%, ומתחילת השנה הניב תשואה של למעלה מ-100%. לא הרבה מאחוריו מדד ת״א בנייה שטיפס בכ-6% והמחיש היטב כי למרות הכותרות השליליות על הענף, השוק מבין מה המשמעות של סיום המלחמה על כלכלת ישראל, ענף הנדל״ן וסביבת הריבית במשק. האופטימיות במסחר היום קיבלה ביטוי במחזור יומי של 1.9 מיליארד שקל - מדובר במחזור גבוה ב-70% ממחזור יומי טיפוסי. גם שוק האג״ח הממשלתי רשם יום חיובי, והשקל-דולר באופציות גילם התחזקות של השקל.
למרות כל זאת, נכון לסוף יום המסחר הנוכחי, השווקים המקומיים חזרו פחות או יותר לנקודת הפתיחה של חודש ספטמבר, ורושמים תשואת חסר מסוימת מול השווקים האמריקאים, לאחר שבמשך חודשים ארוכים המדדים המקומיים הובילו את טבלת התשואות. אנו חוזרים ואומרים כי הניסיון לתזמן את השוק נועד לכישלון. מי שמכר ביום רביעי - החמיץ תשואה של 4.5% במדד ת״א 125 ביומיים. מחר (יום ב') צפויה החלטת ריבית של בנק ישראל, ובשוק עדיין יש כאלה שמצפים כי הבנק יפתיע ויפחית את הריבית. להערכתנו, מדובר בתרחיש עם הסתברות נמוכה ביותר, שכן אי-הבהירות הביטחונית בנקודת הזמן הזו תהווה את השיקול המכריע במערך השיקולים של בנק ישראל. אין ספק שריבית ריאלית של למעלה מ-2% אינה הולמת את תנאי המשק, והפחתתה בתהליך מתון ועקבי חיונית לעידוד הכלכלה ולשימור הראלי בשוק המקומי״.