יום של שיקום בבנקים ובמניות הקטנות - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

אחרי יום של ירידות בינוניות, יום של עליות מתונות. וכך זה נראה בקרנות הנאמנות: בחיוב היומי נמצא את הבנקים, בבלעדיות, שעושים Comeback. בחלק החודשי: מניות הבנייה בבלעדיות כאשר החלק השנתי ממשיך להיות מבנקים וקצת ביטוח. החלק השלילי של המערכת מתחיל ברמה היומית עם טכנולוגיה בבלעדיות. החלק החודשי מלא עדיין בבנקים, עד להודעה אחרת, כאשר החלק השנתי לא זז מן הדולר-שקל ואג"חיו.



הבורסה

ארה"ב: למרות הבשורה הטובה שקיבלנו מן המלאיים של הנפט בארה"ב (ירידה של 1.0 מיליוני חביות לעומת צפי של גידול של 2.2 מיליונים) השוק החליט להתממש היום (22-10). הסיבה? ירידות חדות בחלק מן המניות הטכנולוגיות כאשר נטפליקס הייתה הקשה מכולן עם 10.07%-. הדיווח הרבעוני של טסלה הגיע גם כן ומוריד את המניה במקצת, אחרי פספוס של 2 סנטס למניה בהכנסות... בקיצור, כפי שתראו בהמשך, הנסדק ירד יותר מן השוק הכללי וזה אומר שאהבת הסיכון, עם נתונים לא טובים כל כך, מתחילים לגרום למימושי רווחים נאים.

כמן כן נציין שהזהב המשך היום במקצת את מה שהוא עשה אתמול (22-10): ירידות חדות כאשר אתמול הוא נפל 5% והיום עוד כאחוז (על פי החוזים). לעומת זאת, סקטור הבנקים מתייצב באזור החדש שלו וזה לא רע בכלל... נסכם ונאמר: היה זה יום של ירידות קלות אשר מכוונים למימוש גדול בטכנולוגיה העילית, וקצת מן החששות שהביאו את הזהב לגובהו מתחילות לדעוך ולגרום לגלגל להסתובב עבור המתכת הצהובה, ולסמן לנו על הרגעה. הנה סיום היום:





תל-אביב: הגעתו של סגן נשיא ארה"ב העלה שוב את התקווה שלפנינו מאמץ רציני של הפסקת אש, הפסקת הלחימה, ואולי הפסקת מלחמה, לקראת פתרון ארוך טווח בעזה ללא חמאס. כאשר התקווה הזו עולה, ישנן עליות וכאשר קורים אירועים שסותרים את התקווה הזו: ירידות! מהותית, הבנקים והמניות הקטנות נהנו הפעם מן הרוח הגבית החזקה ביותר עם עלייה של 1.13% ו-1.26% כאשר המדדים הכלליים (ת"א 35: 0.08%, ת"א 90: 0.4%) נעו עם חיוב מזערי עד קטן.

לאחרונה, נגרם המון נזק לאופטימיות שנבעה מן התגובה הראשונית להסכם. אבל, זכרו, כפי שנכתב היום באתרנו על ידי מנכ"ל פאנדר ועורך המגזין, אודי אלוני, ישנו חזון גדול (מזרח תיכון חדש שיהווה בסיס לצד אמריקאי מול הצד הסיני) והוא מכיל שגשוג כלכלי ופיננסי גדול עבור מדינתנו כאשר האבק של המלחמה הזו ישקע ולא יישארו אויבים מרים באף זירה מן השבעה שנלחמנו בהן.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-21-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (21-10) ראינו ירידות חדות אבל המחזור הכללי נשאר אנמי לחלוטין: 1.34 מיליארדי שקלים מול ה-1.6-1.7 המצופים מיום מסחר מלא. בכל אופן, המוסדיים עלו מדרגה ונתנו את הפעילות הנורמטיבית שלם: קניות: 366.6, מכירות: 387.4 => נטו: 20.8- מיליוני שקלים. ואתם יודעים כמה אנחנו לא אוהבים נטו שלילי... המניות שנמכרו הכי הרבה היו: אלביט מערכות (7.7-) ואורמת טכנו (9.4-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו הראל השקעות (5.7) וביג (19.8).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



