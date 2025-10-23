לומברד אודייר: עליית הזהב מסמלת סדר עולמי חדש

מייקל סטרובק, מנהל ההשקעות הגלובלי הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, וד"ר ננט הכלר פיידרהב, מנהלת אסטרטגיית השקעות, קיימות ומחקר ומנהלת ההשקעות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, התייחסו בסקירתם לתפקידו המשתנה של הזהב בעידן של סדר עולמי חדש. אנו סבורים כי הכלכלה העולמית עוברת שינוי מהותי, כאשר מדינות מתפתחות תופסות מקום מרכזי בזירה הגיאו פוליטית ומעצבות מחדש את מערכת הסחר, זרימות ההון וההשפעה הכלכלית.

הזהב ממשיך לרשום עליות חדות, עם זינוק של 11% בחודש האחרון ועלייה מצטברת של 58% מתחילת השנה, הרבה מעבר למדדי המניות המרכזיים. אנו צופים המשך מגמה חיובית ומותירים את תחזיתנו ל־12 החודשים הקרובים על רמה של 4,600 דולר לאונקיה.

להערכתנו, העלייה המרשימה במחירי הזהב משקפת מעבר עמוק יותר במבנה הכלכלה העולמית. מדינות מתפתחות, בהן סין, רוסיה, הודו, ברזיל ודרום אפריקה, פועלות לחיזוק ביטחונן האנרגטי, התזונתי והבריאותי, ולהפחתת התלות במערב. תהליך זה מואץ על ידי מדיניות הסחר של הנשיא טראמפ וכולל גם פיתוח מערכות פיננסיות חלופיות והרחבת רשתות סחר חדשות. במקביל, אנו רואים היחלשות של מוסדות רב לאומיים ותיקים כמו האו"ם וה-IMF, ועלייה של גופי שיתוף פעולה אזוריים דוגמת פורום BRICS+, פורום הכלכלה באסיה והפסיפיק ומסגרות נוספות שבהן למדינות הדרום הגלובלי משקל הולך וגובר.

אנו מעריכים כי מתרחש שינוי במאזן הכוחות בין צרכני העולם הישן ליצרני העולם החדש. סין, שכבר אינה זקוקה להקלות סחר במסגרת ה-WTO , הופכת לספקית המובילה של סחורות וטכנולוגיה, לא רק למדינות מתפתחות אלא גם למפותחות, תוך שהיא מנצלת את שליטתה במשאבים קריטיים כמו מתכות נדירות.

בתחום הפיננסי אנו מזהים האצה בפיתוח מערכות סליקה חדשות המאפשרות העברת תשלומים במטבעות מקומיים, על בסיס טכנולוגיות בלוקצ'יין וקווי אשראי הדדיים בין בנקים מרכזיים. מגמה זו מגבירה את עצמאותן הפיננסית של כלכלות מתפתחות ומקטינה את התלות בדולר האמריקאי, מה שמסביר את הצטברות הזהב במאזני הבנקים המרכזיים.

במקביל אנו רואים עלייה בהשקעות במערכי ביטחון, אנרגיה ותשתיות. העלייה בהוצאות הביטחון, לצד חידוש ההשקעות באנרגיה גרעינית ובייצור תעשייתי, מחדדת את הצורך בחומרי גלם קריטיים כמו מתכות יקרות, אורניום, נפט וגז, ומחזקת את מעמדן של מדינות מתפתחות כמוקדי ייצור והשפעה עולמיים.

אנו סבורים כי הביקוש למתכות יקרות ולמשאבי אנרגיה צפוי להישאר גבוה, וכי התפתחויות אלה תומכות בהמשך עליות במחירי הזהב ובשוקי הנכסים של המדינות המתפתחות. אנו מחזיקים זהב כחלק מהקצאת הנכסים האסטרטגית שלנו, ואף הגדלנו את החשיפה אליו באופן טקטי לאחרונה. בנוסף, אנו ממשיכים להחזיק פוזיציית יתר במניות ובאג"ח של שווקים מתפתחים, ונבחן מחדש את כלל הקצאת הנכסים האסטרטגית במסגרת הסקירה השנתית הקרובה.