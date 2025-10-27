דוח ה-CPI האמריקאי: האינפלציה יציבה ואינה משנה את ציפיות הורדת הריבית

פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) של ארה"ב לחודש ספטמבר ב־24 באוקטובר סיפק הפוגה קצרה ממחסור הנתונים שנגרם עקב השבתת הממשלה האמריקאית. עם זאת, למרות הציפיות הרבות שקדמו לפרסום, בפועל לא נרשמו הפתעות מיוחדות.
דניאל מארי, סגן מנהל השקעות ראשי וראש תחום מחקר גלובלי ב-EFG Asset Management: מסביר, כי הנתונים עצמם לא הצביעו על סטיות משמעותיות לעומת הדוח הקודם או ביחס לציפיות המוקדמות. לכן, הדוח אינו משנה מהותית את התמונה הכוללת - האינפלציה נותרת עקבית, ברמה מעט מעל יעד ה־2% של הפדרל ריזרב. מגמה זו משתקפת גם בחלקים אחרים של העולם.
לאור היעדר הפתעות, מעריכים ב-EFG, שמנוהל בישראל ע״י ג׳וזף וולף, כי הדוח כמעט ואינו משנה את התחזיות לקראת ישיבת ה־FOMC שתתקיים ב־29 באוקטובר, כאשר החוזים העתידיים משקפים במלואם ציפייה להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס, אף על פי שהאינפלציה נותרה גבוהה מהיעד.
בעוד שלפני מספר שנים הדגש של הפד היה על המאבק באינפלציה גם במחיר של האטת המשק, נראה כי כעת האיזון השתנה. המסרים האחרונים מהבנק המרכזי מצביעים על דאגה גוברת מהסיכונים כלפי שוק העבודה, גם במחיר של אינפלציה מעט גבוהה מהיעד.
בהיעדר עלייה חדה באינפלציה בחודשים הקרובים, תגובת הפד תהיה רגישה במיוחד לכל מידע חדש הנוגע למצב שוק העבודה האמריקאי.