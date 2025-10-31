ת"א 35, עומד כפסע משיא כל הזמנים - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום (30/10) של סקטורים וערבוביה במדדים: חיוב יומי: ביטוח בבלעדיות כאשר החיוב החודשי נצמד לת"א 90 ומניות הבנייה. החיוב השנתי עדיין כולו נמצא בבנקים ובת"א 125. החלק השלילי של הקרנות מתחיל ברמה היומית עם מניות הטכנולוגיה כאשר הדולר והבנקים ממלא את החלק החודשי. שנתית, אין שינו: דולר ואג"חיו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם הקרנות הגדולות בקטגוריה:

השוק קצת תנודתי וזה נותן לנו את התופעה של שוני משמעותי בין הקרנות מעוכבות העדכון (יש כאן 4 כאלו) ואלו שמעודכנות עד ה-30-10. במקרה הזה, דווקא העדכון גרם נזק לחלק מן הקרנות כאשר אתמול היו עליות יפות במיוחד. בכל אופן, העניין ממשיך להיות מאוד חיוב בקרנות החשופות מאוד לשוק המניות. ברמה היומית בלטה מיטב 30/70 עם 0.26% מול 0.07% ממוצע טבלה ו-0.08% ממוצע קטגוריה. היא אחת ממעוכבות העדכון עקב הנכסים שבה.

בחלק החודשי נציין את פסטרנק שהם עם 1.64% מול 1.28% ו-1.53% כאשר מתחילת השנה המובילה הינה זו של אי-בי-אי 30/70 עם 14.43% מול 12.45% ו-12.17%. ברמה השנתית הטובה ביותר יצאה סיגמא 30/70 עם 18.69% מול 16.83% ו-16.57%. לבסוף, בטווח הארוך ביותר של השלוש שנים הקרן בראש כולן הינה זו של תמיר פישמן העוקבת עם 46.41% מול 36.81% ו-36.44%. אי-בי-אי הינה היקרה ביותר עם 0.89% דמי ניהול שנתיים ונציין את סיגמא עם הגיוס הגדול מכולם: 27.98 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: היום (יום חמישי) וגם מחר (יום שישי) לא צפויים להתפרסם נתוני מקרו מדהימים וחשובים במיוחד. עיקר השבוע היה בהורדת הריבית שקרתה, וסביב נושא העימות של הסחר עם סין. גם בנושא שני זה, נראה שיש התפתחות חיובית מאוד כאשר הוחלט, אחרי פגישה אישית בין הנשיאים, להקפיא את מלחמת הסחר ולהגיע להבנות בכמה תחומים. בקיצור? כל מה שיכול היה לשבש את המגמה החיובית הגדולה כבר אינו מהווה סכנה גדולה ואפילו נכנס לקטגוריה של הדברים הדוחפים קדימה. במיוחד נושא הריבית אשר פותחת שוב חלק גדול מן המימון להשקעות וספקולציות שונות עקב העובדה שהמשק עצמו נמצא בהאטה.

מדוע החוזים העתידיים היו באדום רוב היום? והמדדים סיימו באדום במסחר הרגיל? ההסבר לכך די פשוט והתקיים גם כאשר הורדה הריבית בפועל: השוק עלה הרבה לקראת האירוע וחלק מן המשקיעים ממשים את הצפי כאשר האירוע קורה בפועל. בכל אופן, היה זה שבוע נהדר לשוק האמריקאי כאשר נקבעו שיאים של כל הזמנים במדדים עיקריים והמגמה הכללית החיובית מאז אפריל ממשיכה קדימה ללא סיבה נראית לעיל להיפסק. גם ירידות חדות במניית מטא (11.11%-), ועליות במניות גוגל (3.4%) לא משנות את המהות: הנזילות קיימת ו"אהבת הסיכון" חוגגת. למרות העונתיות הקשה, זה המצב והוא יימשך עד שהוא יחליט, או עד שיגיע הברבור השחור הרציני. סיום יום המסחר היה כך:

תל-אביב: עד ה-24-11-2025 שוק המניות הישראלי נמצא בלפיתה של האופטימיות הגדולה: הורדה של הריבית המקומית! יש האומרים שלא ייתכן שבנק ישראל לא יעשה צעד אחרי שהאינפלציה מרוסנת, הדולר למטה, והבנק המרכזי האמריקאי כבר נמצא אחרי שתי הורדות! והנה, הופתענו בעבר ואולי נופתע שוב בעתיד... מן הראוי להזכיר את העובדה המדהימה שישנה כרגע ריבית ריאלית של 2% בדיוק (!!) בין הריבית האפקטיבית והאינפלציה הרשמית אצלנו. ואנו נמצאים עדיין במצב חירום "לא שגרתי" בכלל.

עד כה, כל זה לא שינה ובנק ישראל נשאר בעיקשותו. שוק המניות בונה על ההורדה הזו ומחכה בסבלנות וסובלנות עם נטייה חיובית מכך. בצד החיובי נציין גם את וול-סטריט ובכלל ארה"ב: מימון זול יותר + הפסקה במלחמת הסחר עם סין, על גבי המגמה החיובית הגדולה שם. אז למה המדדים שלנו קצת תזזיתיים? ראשית נציין שהגרף חיובי מאוד מגמתית. שנית, הימים האדומים או המעורבים נובעים בעיקר מאירועים ביטחוניים שמחזירים את הלחימה לסיכוי גבוה. וזה בדיוק מה שקרה היום. חלק מן הסקטורים היו מצוינים וחלקם פחות כאשר חלק מן המדדים נשארו באדום. אגב, חסר לנו טיפה מעלה כדי להגיע למצב של שיא כל הזמנים בת"א 35. בקיצור: העולם ממשיך להיות טוב בראייה הכוללת של הדברים ורק שינוי דרמטי של תנאי הסביבה (וול-סטריט, מלחמה) יגרמו לשינוי בתחושה הכללית.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-29-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): עוד יום של "דיכאון" במחזור הכללי. אולי לפנינו קביעה של סטנדרט חדש? בכל אופן, 1.404 מיליארדי שקלים היה המחזור שקיבלנו עבור כל המניות שמבדד ת"א 35 וזה מעט מאוד. המוסדיים חזרו להיות קצת על הגדר עם מחזורים רגילים אבל עם נטו מזערי שמצביע על כך שהם לא נוקטים עמדה ממשית בשוק. קניות: 463.5 מיליוני שקלים, מכירות: 438.2 => נטו: 15.3 מיליונים בלבד. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: פועלים (11.4-) ונובה (43.8-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו טבע (24.9) והפניקס (29.5).

