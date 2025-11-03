שבוע קריטי לשווקים: השבתת הממשל משבשת נתונים; בנקים מרכזיים בהמתנה

נובמבר נחשב היסטורית לאחד החודשים החזקים ביותר בשווקי המניות, במיוחד בארצות הברית ובשווקים מפותחים נוספים. אף כי נאומו הניצי של יו"ר הפד ג'רום פאוול בשבוע שעבר, יחד עם השקעות גדולות מהצפוי של כמה מחברות הטכנולוגיה המובילות בתחום הבינה המלאכותית, גרמו למעט האטה באופטימיות, הסנטימנט הכולל בשווקים נותר חיובי.

שוקי האג"ח עשויים להמשיך להיות תנודתיים בזמן שהמשקיעים מעכלים את דברי הבנקים המרכזיים. בינתיים, הלחץ על המחוקקים בארה"ב הולך וגובר, כאשר השבתת הממשלה נכנסת לשבוע השישי שלה ואם תימשך מעבר ל־5 בנובמבר, זו תהיה ההשבתה הארוכה ביותר בהיסטוריה.

משרד התקציבים של הקונגרס מעריך כי עלות ההשבתה עלולה להגיע ל־14 מיליארד דולר. עם זאת, באופן מסורתי להשבתות כאלה הייתה השפעה מינימלית על השווקים הפיננסיים. עם זאת, עיכוב בפרסום נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) עשוי להשפיע על תמחור מוצרים צמודי אינפלציה.

המשקיעים ימשיכו לבחון את דברי הנהלות החברות כדי לזהות סימנים לעמידות בביקושים, ללחצי עלויות ולשינויים אסטרטגיים, כאשר כ־26% מהחברות במדד S&P 500 לפי שווי שוק צפויות לפרסם דוחות השבוע.

בנוסף, השבוע צפוי הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) להותיר את הריבית ללא שינוי לאחר עלייה חדה במדד המחירים ברבעון השלישי ל־3.2%, והבנק המרכזי של אנגליה (BoE) צפוי גם הוא להמתין, לקראת תקציב הסתיו בנובמבר.

ארה"ב: ייתכן שדוח המשרות שוב לא יתפרסם בשל השבתת הממשלה

בדרך כלל השבוע הראשון בכל חודש כולל את פרסום נתוני התעסוקה המרכזיים, ה־Nonfarm Payrolls. הפעם, לעומת זאת, הנתונים לא יתפרסמו, שכן השבתת הממשלה האמריקאית נכנסת לשבוע השישי שלה.

עם זאת, צפויים להתפרסם נתונים חלופיים, ובהם נתוני ADP, סקרי JOLTS ונתוני תעסוקה ממקורות פרטיים שצפויים להצביע על המשך התמתנות בשוק העבודה.

יש לשים לב במיוחד לסקרי ISM בענפי הייצור (ביום שני) והשירותים (ביום רביעי), שבהם צפויה עלייה קלה בשני המדדים (ייצור: 49.5; שירותים: 51.1). הדגש יהיה על תעסוקה וציפיות מחירים, כאשר יו"ר הפד פאוול חזר בשבוע שעבר והדגיש כי החלטות המדיניות הבאות יהיו תלויות בנתונים החדשים – תוך שמירה על זהירות נוכח סיכוני אינפלציה הנובעים ממכסים ואי־ודאות סביב חוזקו של שוק העבודה.

עיקרי הדברים: בפגישת ה־FOMC האחרונה שמר פאוול על טון זהיר, הדגיש את התלות בנתונים ואת חוסר הוודאות סביב האינפלציה. היעדר נתוני התעסוקה עקב השבתת הממשלה מקשה על עבודת הפד, ולכן נתוני התעסוקה החלופיים – מ־JOLTS, ADP ו־ISM – מקבלים חשיבות רבה עוד יותר.

גוש האירו: הכלכלה שומרת על יציבות למרות אי־הוודאות

בשבוע שעבר הותיר הבנק המרכזי האירופי (ECB) את הריבית על פיקדונות ברמה של 2.0%, ללא שינוי בהנחיותיו לעתיד. גורמים חיצוניים אף אישרו כי הבנק נמצא “במקום טוב”, גם לנוכח התחזית הגלובלית שעדיין אינה ודאית. בהצהרה הפותחת צוין כי כלכלת גוש האירו ממשיכה לצמוח למרות הסביבה העולמית המאתגרת, דבר שאושר על ידי נתוני התמ"ג לרבעון השלישי, שהראו צמיחה רבעונית של 0.2%.

ה־ECB הציב רף גבוה לקראת הורדת ריבית נוספת, והשווקים מתמחרים כיום פחות מ־50% הסתברות להורדה נוספת במהלך הרבעונים הקרובים.

השבוע יתמקדו המשקיעים בפרסום מדדי מנהלי הרכש (PMI) הסופיים לאוקטובר, בנתוני המכירות הקמעונאיות של ספטמבר ובמאזן הסחר של גרמניה. מדדי ה־PMI הראשוניים עלו באוקטובר לשיא של 17 חודשים, מה שמעיד על המשך צמיחה בגוש האירו בעיקר בזכות מגזר השירותים, בעוד מגזר הייצור מראה סימני התייצבות.

המכירות הקמעונאיות עשויות להמשיך לגדול בקצב מתון, עם דעיכה הדרגתית של אי־הוודאות, ונתוני הסחר של גרמניה צפויים להעניק תובנות חשובות לגבי הדינמיקה המסחרית לאחר העלאת המכסים האמריקאיים.

עיקרי הדברים: כלכלת גוש האירו ממשיכה להוכיח עמידות, על אף הטלטלות הגלובליות והפנימיות. הצפי הוא להאצת הצמיחה בהמשך השנה, על רקע תוכניות לתמריצים פיסקאליים בגרמניה והרחבת ההשקעות בביטחון האירופי.

בריטניה: נתונים כלכליים מרכזיים לפנינו

ביום שני צפוי להתפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (PMI) לחודש אוקטובר, הצפוי להישאר בתחום ההתכווצות ברמה של 49.6 מה שיהווה שיפור לעומת 46.2 בספטמבר.

ביום רביעי יפורסם מדד השירותים, הצפוי לעלות ל־51.1 לעומת 50.8, מה שמעיד על התרחבות מתונה. המדד המשולב, הכולל את שני המגזרים, צפוי גם הוא לעלות ל־51.1 ולחזק את הסימנים לצמיחה כוללת.

ביום חמישי יתמקדו המשקיעים במדד הבנייה, שעלה בספטמבר ל־46.2 אך עדיין משקף התכווצות במגזר. באותו היום צפוי הבנק המרכזי של אנגליה (BoE) להודיע על החלטת הריבית, שצפויה להישאר ללא שינוי ברמה של 4%.

האינפלציה בספטמבר הפתיעה כלפי מטה עם עלייה שנתית של 3.8% (לעומת צפי של 4%), ונשארה ללא שינוי במשך שלושה חודשים רצופים. האינפלציה הבסיסית עמדה על 3.5%. למרות הירידה, בריטניה עדיין סובלת מהאינפלציה הגבוהה ביותר מבין מדינות ה־G7. הבנק המרכזי ממשיך בגישה זהירה ותלויה בנתונים, ללא התחייבות מראש להפחתת ריבית.

ביום שישי יתפרסם מדד מחירי הדיור של הליפקס (Halifax), שהראה עלייה שנתית של 1.3% בלבד בספטמבר (לעומת צפי של 2.2%) מדובר בקצב העלייה הנמוך ביותר מאז אפריל 2024.

עיקרי הדברים: התמ"ג של בריטניה צמח ב־0.3% ברבעון השני. למרות שהירידה באינפלציה תומכת בגישה מרחיבה, זהירותו של הבנק המרכזי צפויה לשמור על הריבית ברמה של 4%.

סין: נתוני סחר חוץ תחת לחץ המכסים

השבוע צפויה סין לפרסם את נתוני הסחר החוץ שלה. למרות העלאות המכסים מצד ארה"ב, היצוא הסיני הפגין השנה עמידות מרשימה.

בספטמבר זינק היצוא ב־8.3% לעומת השנה שעברה, הקצב הגבוה ביותר זה חצי שנה, ואף עלה על תחזיות השוק (6%).

יצוא לסין לארה"ב ירד ב־27% בשנה האחרונה בשל המכסים, אך היצוא לאירופה ולדרום־מזרח אסיה רשם צמיחה דו־ספרתית. לפי פילוח ענפי, היצוא של שבבים, כלי רכב, מסכי תצוגה ואוניות היה חזק במיוחד. באוקטובר צפוי היצוא להמשיך להיות נתמך על ידי ביקושים גבוהים ממדינות שאינן ארה"ב.

ייבוא, לעומת זאת, גדל בקצב איטי יותר, בשל צריכה מקומית חלשה וביקוש השקעות מתון. הייבוא מארה"ב רשם את הירידה החדה ביותר — גם כן בעקבות המכסים.

עיקרי הדברים: בשבוע שעבר הכריזו ארה"ב וסין על הפחתות משמעותיות במכסים בעקבות המשא ומתן במלזיה, מהלך שעשוי לתמוך בהתאוששות היצוא הסיני בחודשים הקרובים. שוקי המניות בסין צפויים ליהנות מסנטימנט חיובי בטווח הקצר, עם ירידה במכסים והקלה במתחים הגיאו־פוליטיים.