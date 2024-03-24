העלייה במספר העסקאות לרכישת דירות נמשכה גם בפברואר

על פי נתוני BMBY- DREAMS מערכות תוכנה המגמה של עלייה בביקושים ובעסקאות לדירות חדשות נמשכה גם בחודש פברואר 2024 וחלה עלייה נוספת של 25% בעסקאות לרכישת דירות חדשות בהשוואה לינואר.
על פי נתוני הלמ"ס שפורסמו בסוף השבוע בחודש ינואר נמכרו 3,750 דירות חדשות. מדובר בעלייה של כ- 34% ביחס לחודש דצמבר ולמספר הגבוה ביותר של דירות חדשות שנמכרו מאז תחילת העלאות הריבית במשק במאי 2022 .
על פי נתוני BMBY- DREAMS מערכות תוכנה המגמה של עלייה בביקושים ובעסקאות לדירות חדשות נמשכה גם בחודש פברואר 2024 וחלה עלייה נוספת של 25% בעסקאות לרכישת דירות חדשות בהשוואה לינואר.
עם זאת, על פי גרף הביקושים במערכת BMBY – DREAMS הביקושים לדירות חדשות התייצבו ולכן בחודשים הבאים כנראה שנראה התייצבות גם במספר העסקאות.
חברת BMBY היא ספקית של תוכנות CRM לחברות נדל"ן והמערכת של החברה מותקנת באלפי נקודות מכירה בישראל, אוספת ומנתחת את הפניות שמגיעות למשרדי המכירות ולפיכך יש לה את האפשרות למדוד את רמת הביקושים ואת מספר העסקאות לרכישת דירות חדשות בישראל בזמן אמת ובאופן יומיומי.
מארק זאבי, מייסד חברת BMBY המספקת מערכות תוכנה לחברות נדל"ן, מציין כי ראינו מזה מספר חודשים את העלייה בביקושים, אולם בחודשיים האחרונים הם משפיעים גם על העלייה במספר העסקאות ובעיקר בביצוע עסקאות בשוק הדירות החדשות.
הסיבה להעדפת הדירות החדשות כיום היא הטבות המימון שנותנים היזמים לרוכשים. והאפשרות לשלם הון עצמי מצומצם מאוד בעת הרכישה ואת היתרה רק בעת המסירה.
ככל שהפרויקט חדש יותר או בשלב הפריסייל הטבות אלו מאפשרות לרוכשים לשריין דירה במחיר עכשווי ולקחת משכנתא רק בעוד 3 או 4 שנים שהדירה תהייה מוכנה ועד אז על פי הציפיות של הרוכשים גם הריביות ירדו וגם ערך הדירות יעלה. אלו עסקאות שמיטיבות גם עם זוגות צעירים שלא צריכים לשלם שכר דירה במקביל למשכנתא עד לקבלת הדירה החדשה, גם למשפרי דיור שיכולים לדחות את מכירת הדירה שבבעלותם כיום, וגם עבור משקיעים שצופים היום שמחירי הדירות יעלו אחרי המלחמה.