קבוצת שופרסל מודיעה על שורת מינויים להנהלת הקבוצה

במסגרת היערכות ארגונית מחודשת ותכנית התייעלות שמגובשת בימים אלה בחברה, מבצעת קבוצת שופרסל מספר מינויים חדשים בהובלתם של שלומי ויוסי אמיר, מנכ"לים משותפים של הקבוצה:
רו"ח אפרת בינשטוק (47) מונתה למשנה למנכ"ל ותשמש כחברת הנהלה.
רו"ח ושותפה בכירה בפירמת הייעוץ והחשבונאות הגלובאלית Deloitte. לאפרת כ- 25 שנים של ניסיון בליווי ובייעוץ לחברות ציבוריות, ממשלתיות, גלובליות ופרטיות גדולות. לאפרת התמחות בליווי חברות הפועלות במגזר מוצרי הצריכה לרבות חברות קמעונאות, תעשייה ושיווק והפצה וכן במגזרים אחרים כגון תשתיות, נדל"ן והייטק.
לאפרת ניסיון עשיר במתן ייעוץ עסקי ופיננסי ובהובלה וניהול של תהליכי גיוס הון וחוב, הנפקות בישראל ובחו"ל, הטמעת מערכות מידע, הובלת פרוייקטים של פיתוח עסקי לרבות ליווי עסקאות של מיזוגים ורכישות וכן תהליכי ממשל תאגידי.
במסגרת שנותיה ב- Deloitte שימשה אפרת בתפקידים ניהוליים רבים כולל הובלת תהליכים תפעוליים רוחביים וניהול שינויים הקשורים למודל ההפעלה ולמערך הכספים של הפירמה וכן הטמעה של מערכות מידע מתקדמות חדשות.
בעלת תואר BA בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון.
עו"ד יצחק כהן-יהונתן (50), מונה למשנה למנכ"ל וישמש כחבר הנהלה.
בתפקידו האחרון כיהן כשותף במשרד שבלת ושות' ועסק בתחום המשפט המסחרי, עסקאות מיזוג ורכישה, דיני תאגידים ודיני ניירות ערך. במסגרת זו, ליווה דירקטוריונים וחברות ציבוריות בעניינים הקשורים לדיני חברות, ניירות ערך ושוק ההון.
בעל תואר LL.B במשפטים ותואר BA במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי הרצליה.
רעות רפאלי כהן (39) מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש של הקבוצה ותשמש כחברת הנהלה.
בתפקידה האחרון כיהנה כסמנכ"ל משאבי אנוש של קבוצת פרשמרקט.
בעלת תואר BA במדעי החברה ותואר MBA במנהל עסקים, עם התמחות ביעוץ ארגוני ומשאבי אנוש במכללה למנהל.
אלה ברין (53), מונתה לסמנכ"לית הסחר של הקבוצה ותשמש כחברת הנהלה.
בתפקידה האחרון כיהנה כסמנכ"ל הסחר והשיווק של קבוצת פרשמרקט.
בעלת תואר שני בהנדסת מכונות.
שלומי ויוסי אמיר, מנכ"לים משותפים קבוצת שופרסל מסרו: "אנו שמחים להודיע על שורת מינויים של חברי הנהלה בעלי ניסיון רב והבנה מעמיקה בתחום הקמעונאות ושוק ההון. אנו משוכנעים שהצטרפותם של אפרת, יצחק, רעות ואלה לצוות ההנהלה, יהוו תרומה משמעותית בקידום היעדים העסקיים, על מנת להמשיך את צמיחת הקבוצה כמובילה בשוק הקמעונאות בישראל. אנו גאים ושמחים במיוחד על כך שמתוך ארבעה מינויים חדשים להנהלת החברה, מונו שלוש נשים ומאחלים לכולם הצלחה רבה בתפקידיהם החדשים."