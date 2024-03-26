מתקרבים ל-2,000 נקודות בבורסה המקומית

מדד ת"א-35 עלה בכ-0.96% ורחוק פחות מ-2 נקודות מ-2,000 נקודות בו נגע פעם אחרונה בספטמבר 2022, ומדד ת"א-125 עלה היום בכ-0.7% ומתחילת השנה בכ-8%.
מי שבלטו היום בעליות שערים הם המניות הדואליות נייס (6.9%+), קמטק (5.2%+) והחברה המחזיקה בה פריורטק (5.5%+).
מי שבלטה בירידת שעריה היא איידיאיי ביטוח, שפרסמה היום את תוצאות הרבעון הרביעי ולשנת 2023 (4.1%-).
1. יום שישי רצוף של עליות שערים במדדי הדגל בבורסה שחזרה מחופשת חג הפורים אתמול.
2. מדד ת"א ביומד בלט היום עם עלייה של כ-1.5% בזכות אינטרקיור שזינקה 12.4%, ביוליין שקפצה 11% ואנלייבקס שהוסיפה 5.6%.
3. ויקטורי (7.1%+) ופוקס (3.8%+) שפרסמו את הדוחות הכספיים שלהם היו בין החברות שהובילו את מדד ת"א רשתות שיווק לעלייה של כ-1.3%.
4. דוחות כספיים נוספים לשנת 2023 שפורסמו היום או אחרי תום יום המסחר ביום חמישי: איי.סי.אל שירדה 1.9%, טריא ובית שמש (6.1% כל אחת), שגריר (3.4%+).
5. ירידות שערים בשוק האג"ח הממשלתיות, שהגיעו עד לכ-0.6% במדדי תל-גוב צמודות לטווח ארוך.
ירידות שערים קלות של עד 0.2% במדדי התל-בונד השקליות המובילים, ושל עד כ-0.4% במדדים צמודי המדד.
6. דיווחים מעניינים מאתר המאיה:
חברת הקלינטק זוז פאוור, העוסקת בפיתוח, ייצור ומכירת מערכות אגירת אנרגיה קינטית, חתמה עם דור אלון על הסכם הבנות מחייב לשיתוף פעולה במסגרת פרויקט לשדרוג תשתית טעינה מהירה בתחנות דור אלון, ועלתה 5.6%. מחרתיים תתכנס אסיפת בעלי המניות של הספאק אליו אמורה זוז פאוור להתמזג לצורך אישור עסקת המיזוג.
שותפות רותם אנרגיה, העוסקת בחיפוש והפקת נפט מפצלי שמן בנגב, עלתה היום 6.1% לאחר שעדכנה כי מועצת מקרקעי ישראל אישרה עסקאות ההרשאה לתכנון שהגישה למגרש מיועד למתקן הפקה ולשטח תגלית פצלי שמן.
לאחר עדכון מחמישי בלילה כי הושלמו התנאים המתלים לעסקת ההשקעה של ענקית הפרסום הבינ"ל פובליסיס בקוויקליזארד, העוסקת בפתוח טכנולוגיה לתמחור דינמי מבוסס בינה מלאכותית, עולה מניית קוויקליזארד בכ-5.2%
טקטונה חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישה מאלטשולר שחם של לפחות 40% ממניות הורייזון, העוסקת בתחום הנכסים הדיגיטליים והמטבעות הקריפטוגרפיים. המנייה עלתה בעקבות כך בכ-6.6%.
חברת נקסטפרם מתחום הפודטק זינקה 9.1% בזכות דיווחה על השלמה בהצלחה של הרצת מערך ייצור מסחרי בהודו.