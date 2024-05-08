ולנס סמיקונדקטור מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2024

חברת ולנס סמיקונדקטור (Valens Semiconductor, NYSE:VLN), ספקית מובילה של שבבים לתקשורת מהירה בתעשיות האודיו-וידאו והרכב, מדווחת היום את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ 2024.





"אנחנו שמחים לדווח שהכנסותינו עקפו במעט את הצפי שסיפקנו עבור הרבעון הראשון של השנה, על אף שגם אנחנו, כמו רוב התעשייה שלנו, ממשיכים להיות מושפעים מרוח נגדית בהיבט המאקרו-כלכלי, וכמו כן מצריכת מלאים איטית בשוקי האודיו-וידאו והרכב", ציין גדעון בן-צבי, מנכ"ל ולנס סמיקונדקטור. "במהלך הרבעון הראשון התקדמנו היטב בהרחבת שיתופי הפעולה והשותפויות שלנו על פני השווקים המגוונים שאנו משרתים, ובקידום הפתרונות החדשניים והטכנולוגיה המובילה שלנו".





"ברבעון זה היינו עדים להתעניינות הולכת וגוברת בשבב ה- VS6320החדשני שלנו להגדלת טווח השימוש במכשירים תומכי 3.0USB. מאז השקתו ברבעון הרביעי של 2023, שבב זה מוטמע ביותר מ-30 מוצרים, ואנו צופים הכרזות מרובות והשקות מוצרים חדשים עם שבב זה מצד הלקוחות שלנו כבר בתערוכת InfoComm הבינלאומית בחודש יוני. אנו נרגשים לראות את צבר ההזמנות הראשוני ממוצר זה וצופים כי המכירות יגדלו עוד יותר במהלך המחצית השנייה של 2024".





"ההשקעה המתמשכת שלנו בהרחבת החדירה שלנו לוורטיקלים רבים בשוק האודיו-וידאו מאפשרת לנו להנות ממגמות חיוביות בטווח הארוך, הודות לתוספות האחרונות להיצע המוצרים שלנו, בעיקר סדרות השבבים VS6320 ו-VA7000. אנו מעריכים ששווקים אלה, הכוללים שיחות וידאו, וכן את ענפי התעשייה וראייה ממוחשבת (Machine Vision), מייצגים יחד שוק יעד בהיקף של כ-1 מיליארד דולר. בנוסף, אנו ממשיכים לזהות אזורי צמיחה במספר ורטיקלים בתעשיית הרכב, ומאמינים כי הזדמנויות אלו, יחד עם החידושים הטכנולוגיים שלנו, ייצגו שוק יעד כולל של כ- 4.5 מיליארד דולר ב-5 השנים הבאות".





"עם פתרונות תקשורת חדשניים וייחודיים, ועם סדרות השבבים המתקדמות שלנו, אנו מאמינים שולנס סמיקונדקטור ממוצבת היטב לנצל הזדמנויות אסטרטגיות עתידיות בתחומי פעילות החברה שישפיעו על



תעשיות רבות. לבסוף, המאזן החזק שלנו מספק לנו את הגמישות הנדרשת להמשיך ולהשקיע ולחדש כחלק מהחתירה ליעדי הצמיחה ארוכי הטווח שלנו", סיכם בן-צבי.





עיקרי התוצאות הכספיות



ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו ב-11.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-23.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023.



שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP עמד על 59.0% ברבעון הראשון של 2024 (שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP עמד על 62.0%). זאת, בהשוואה לשיעור רווח גולמי על בסיס GAAP של 66.1% ברבעון הראשון של 2023 (ו-67.2% על בסיס non-GAAP). השינוי משנה לשנה נבע מירידה בהכנסות, שהביאה לספיגת עלויות קבועות נמוכה יותר, מעדכון הערכת עלות מסוימת של מלאי, וכן מכך שברבעון נרשם חלק יחסי גדול יותר בהכנסות מתחום הרכב בהשוואה להכנסות מתחום האודיו-וידאו, בו הרווחיות הגולמית גבוהה יותר. ההפסד על בסיס GAAP הסתכם ב-10.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024, בהשוואה להפסד על בסיס GAAP של 5.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023.



ההפסד התפעולי המתואם (Adjusted EBITDA) הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-7.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי מתואם של 2.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023.



לחברה מאזן חזק הכולל יתרת מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר וללא חוב, בסך 139.8 מיליון דולר ב-31 במרץ 2024, בהשוואה לסך של 142.0 מיליון דולר בסוף דצמבר 2023.



יתרת המלאי נכון ליום 31 במרץ 2024 הסתכמה ב-12.5 מיליון דולר, ירידה בהשוואה ל-13.8 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2023.





תחזית פיננסית



"הסביבה המאקרו-כלכלית ממשיכה להיות מאתגרת עם זמני אספקה קצרים, מה שמוביל לדפוסי הזמנות וצריכת מלאים לא סדירים על ידי הלקוחות שלנו", אמר גיא נתנזון, סמנכ"ל הכספים של החברה. "הודות לשיפור קל בביקוש מצד הלקוחות, ההכנסות ברבעון השני צפויות לנוע כעת בין 12.5 מיליון דולר ל-13.0 מיליון דולר, גבוה מהציפיות הראשוניות שסיפקנו ברבעון האחרון. שיעור הרווחיות הגולמית צפוי לנוע בין 52.0% ל-52.5% וההפסד התפעולי המתואם (adjusted EBITDA) צפוי לנוע בין 8.0 מיליון דולר ל-8.3 מיליון דולר.





"כאשר תעשיית השבבים תציג שיפור, נהיה ערוכים לקדם את אסטרטגיית הצמיחה שלנו עם מגון רחב יותר של פתרונות. אנו נשארים אופטימיים לגבי פוטנציאל הצמיחה של ולנס סמיקונדטור לטווח הבינוני והארוך", סיכם נתנזון.