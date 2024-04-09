נסללה הדרך להקמת עשרות אלפי יחידות דיור באזור המרכז: כפר סבא, פתח תקווה, רמת השרון ומ.א. דרום השרון

תכנית הרחבת המתקן לטיהור שפכים דרום השרון המזרחי -שהוצגה ואושרה אמש בוועדה לתשתיות לאומיות- נותנת מענה למחסור ביחידות דיור באזור המרכז, באמצעות מתן פתרון לטיהור שפכים שהוא פתרון תשתיתי משלים לפיתוח המתוכנן ומבוצע על ידי רמ"י במרחב זה.
התכנית מקודמת ביוזמת רשות מקרקעי ישראל. בדיון שהתקיים אמש הוצג תחום התכנית והיקפיה מתוך כוונה לקדם את התוכנית בות״ל לאישור בחודשים הקרובים.
התוכנית מתוכננת ומנוהלת ע"י צוות בראשות אדריכל יעקב פישר ויולי חיימוביץ ממשרד "פישר אלחנני אדריכלים".
עינב רינגלר, מנהלת אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל, מברכת על החלטת הות"ל ומוסיפה כי "התכנית המקודמת ע"י רמ"י הינה בעלת חשיבות רבה לפיתוחו של אזור המרכז ועל מנת לאפשר בנייה ואכלוס של עשרות אלפי יח"ד. הרחבת המט"ש עבור הישובים העושים בו שימוש היא חיונית ומהווה בסיס הפיתוח של המרחב כולו ואיכות החיים בו."