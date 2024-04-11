לומברד אודייר: המדיניות הסינית הובילה לאבדן אמון מצד משקיעים במערב

מייקל סטרובק, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר: משקיעים השתמשו באופן מסורתי באסטרטגיות שונות כדי לנווט בשוק המניות של סין, כולל התחשבות בהשפעות כלכליות עונתיות, רוטציות מגזריות, זרימות הון ודינמיקה של מטבעות. עם זאת, עלייתו של הנשיא שי ג'ינפינג שיבשה את הגישות הקונבנציונליות הללו, שכן מדיניותו נותנת עדיפות לאינטרסים לאומיים על פני שיקולי שוק. שינוי זה הוביל לתנודתיות משמעותית ולאובדן אמון בקרב משקיעים מערביים, כאשר מדד MSCI China צנח ביותר מ-50% מאז ינואר 2021.
למרות מעמדה של סין ככלכלה השנייה בגודלה בעולם, המורכבות ואי הוודאות סביב השווקים שלה הובילו כמה משקיעים לראות במניות סיניות כ"בלתי ניתנות להשקעה". יציאת ההון מסין מדגישה עוד יותר את החששות הללו. כתוצאה מכך, נבדקות אסטרטגיות חלופיות כדי להשיג חשיפה לשוק של סין תוך הפחתת סיכונים. הזדמנויות טקטיות לטווח קצר עשויות לצוץ בשוק הסיני עקב גורמים כמו התייצבות כלכלית, נזילות מהבנק העממי של סין והתערבות המדינה. עם זאת, הזדמנויות אלו הן לרוב קצרות מועד, ואתגרים מבניים כמו מגזר נכסים עם חובות כבדים וחוסר איזון כלכלי מעכבים עלייה מתמשכת בשוק.
משקיעים המחפשים חשיפה לסין עשויים לשקול השקעות פרוקסי מחוץ לסין, כגון מכירת מוצרי יוקרה אירופיים המושפעים מרמת הצריכה בשוק הסיני או מדינות עם מתאם כלכלי לסין כמו שווקי דרום קוריאה, טייוואן ועוד מדינות דרום מזרח אסיה. בנוסף, סחורות ומטבעות הרגישים לביקוש הכלכלי הסיני יכולים לספק חשיפה עקיפה. מגמות החזרה העולמיות מציעות הזדמנויות השקעה נוספות, כאשר מדינות כמו הודו, יפן, מקסיקו ופולין עשויות להפיק תועלת מהון זר ומזרימות טכנולוגיה על רקע אי ודאות גיאופוליטית. מדינות אלו מציעות כלכלות מגוונות ותנאים נוחים לתיעוש.
כמענה לאתגרים בשוק הסיני, חלק מהמשקיעים התאימו את הקצאת הנכסים האסטרטגית שלהם, והפחיתו את החשיפה לחוב ולמניות סיניות. במקום זאת, הם שומרים על פוזיציות במניות בשווקים מתעוררים בדולר, אירו, פאונד, ין וכו' תוך שהם שוקלים חשיפות לתיק פרוקסי לצורך פיזור והפחתת סיכונים.