אורביט מציגה המשך צמיחה ברבעון הרביעי לשנת 2023 ומסכמת שנת שיא בפעילות החברה

הרווח התפעולי בשנת 2023, לפני הוצאות אחרות, צמח בכ- 22.7% והסתכם לכ-11.4 מיליון דולר לעומת כ-9.3 מיליון דולר אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה לשיעור של כ- 18% מההכנסות לעומת שיעור של כ- 15.8% מההכנסות אשתקד.
הרווח הנקי בשנת 2023 גדל בכ- 2.3% לעומת אשתקד והסתכם לכ- 9.9 מיליון דולר. הגידול ברווח קוזז משמעותית עקב קיטון של כ- 2 מיליון דולר בהכנסות המימון על רקע השפעת שער החליפין דולר-שקל אשר השפיע ברובו על ההתחייבות החשבונאית בגין חכירת המבנה בו שוכנת החברה.
ה- EBITDA בשנת 2023 צמח בכ- 18.5% והסתכם לכ- 14.8 מיליון דולר בהשוואה לכ- 12.5 מיליון דולר אשתקד.
צבר ההזמנות הסתכם בסוף שנת 2023 לכ- 97.1 מיליון דולר בהשוואה לכ- 71.9 מיליון דולר לסוף שנת 2022 ולכ- 77.6 מיליון דולר בסוף הרבעון הקודם. בנוסף, לחברה הסכמי מסגרת בהיקף של כ-51.6 מיליון דולר שאינם נכללים בצבר.
דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט, מסר: "אנו מסכמים שנת שיא בפעילות החברה בכל הפרמטרים עם רבעון נוסף של צמיחה ושיפור ברווחיות התפעולית. התוצאות הטובות הינן פרי לעשייה המרובה במהלך השנה כחלק מיישום התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של החברה. העסקאות עליהן הודענו הגדילו משמעותית את הצבר ואנו ממשיכים בפעילות מואצת של פיתוח עסקי ובניית שיתופי פעולה על מנת לשמור על מגמת הצמיחה גם השנה. אנו מזהים ביקוש גובר בעולם לפתרונות בתחומי הפעילות שלנו, בדגש על השוק הביטחוני, ונפעל נמרצות על מנת לממש בהצלחה את ההזדמנויות הרבות שעומדות בפנינו."
תוצאות החברה לרבעון הרביעי ושנת 2023
ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 17.6 מיליון דולר בהשוואה לכ- 16.4 מיליון דולר ברבעון המקביל, גידול של כ- 7.1%. הגידול במכירות נובע בעיקר מגידול בהכנסות מביצוע עבודות וממתן שירותים. ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו לשיא של כ- 63 מיליון דולר בהשוואה לכ- 59 מיליון דולר אשתקד, גידול של כ- 6.8%. הגידול במכירות נובע בעיקר מגידול בהכנסות מביצוע עבודות וממתן שירות ומכירת חלקי חילוף.
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לכ-6.9 מיליון דולר לעומת כ-6.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, גידול של כ-10.2%. שיעור הרווחיות הגולמית הסתכם לכ- 39.1% לעומת כ- 38.1% ברבעון המקביל. הגידול בשיעור הרווחיות נובע מעלייה במכירות, מתמהיל מכירות בעל רווחיות גבוהה יותר ומהתייעלות תפעולית. הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם לכ-23.7 מיליון דולר לעומת כ-21.8 מיליון דולר אשתקד, גידול של כ-8.5%. שיעור הרווחיות הגולמית הסתכם לכ- 37.5% לעומת כ- 37% אשתקד.
הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות ברבעון צמח בכ-11.7% והסתכם לכ- 3.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-3.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווחיות התפעולית עלתה לשיעור של כ- 21% בהשוואה לכ- 20% ברבעון המקביל. הגידול ברווח התפעולי נובע מעלייה בהכנסות במקביל לקיטון בהוצאות המו"פ, נטו. הרווח התפעולי בשנת 2023 לפני הוצאות אחרות צמח בכ- 22.7% והסתכם לכ-11.4 מיליון דולר לעומת כ-9.3 מיליון דולר אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה לכ- 18% לעומת כ- 15.8% אשתקד.
ה EBITDA-ברבעון צמח בכ- 12.7% והסתכם בכ- 4.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-4 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה- EBITDA בשנת 2023 צמח בכ- 18.5% והסתכם לכ- 14.8 מיליון דולר בהשוואה לכ- 12.5 מיליון דולר אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-2.6 מיליון דולר בהשוואה לכ- 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מהוצאות מימון בסך כ- 0.7 מיליון דולר, בעיקר בשל השפעת שער החליפין דולר-שקל על ההתחייבות החשבונאית בגין חכירת המבנה בו שוכנת החברה (יישום תקן חכירות IFRS 16), לעומת הכנסות מימון בסך כ- 0.2 מיליון דולר אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2023 גדל בכ- 2.3% והסתכם לכ- 9.9 מיליון דולר בהשוואה לכ- 9.7 מיליון דולר אשתקד. הגידול ברווח קוזז עקב קיטון של כ- 1.8 מיליון דולר בהכנסות המימון אשר נבע בעיקר מהשפעת שער החליפין דולר-שקל על ההתחייבות בגין חכירת המבנה בו שוכנת החברה.
צבר ההזמנות נכון ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם בכ- 97.1 מיליון דולר בהשוואה לכ- 77.6 מיליון דולר ברבעון הקודם וכ- 71.9 מיליון דולר בסוף 2022. צבר ההזמנות אינו כולל הסכמי מסגרת בסך של כ- 51.6 מיליון דולר אשר להערכת החברה ימומשו בסבירות גבוהה. עיקר הגידול בצבר אל מול הרבעון הקודם נובע מהזמנות משמעותיות שקיבלה החברה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023. כאשר, לאחר תאריך המאזן דיווחה החברה על קבלת הזמנות בסך מצטבר של כ- 7.4 מיליון דולר.
ההון העצמי של החברה ביום 31 בדצמבר 2023 הסתכם בכ-80 מיליון דולר, המהווה כ-66.4% מהמאזן לעומת כ-69.3 מיליון דולר, שהיווה כ- 65.3% מהמאזן ליום 31 בדצמבר 2022. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח הנקי בתקופת הדוח.
