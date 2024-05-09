הכנסות המדינה ממסים - ירידה קלה שנפגעה מעיתוי חג הפסח

בחודש אפריל 2024 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב- 31.8 מיליארד ₪. ללא הדחיה בתשלומי מע"מ ייצור מקומי מחודש אפריל לחודש מאי בגלל חג פסח הייתה מתקבלת גביה בסך של 36.6 מיליארד ₪.
בניתוח אפריל 2024 יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:
בינואר 2024 ו- 2023 צומצמה ההטבה במס הקניה על כלי רכב חשמליים ופלאג-אין ובינואר 2023 עודכנה נוסחת מיסוי ירוק. כתוצאה מכך הוקדם יבוא כלי רכב בחודש דצמבר 2023 ובחודש דצמבר 2022 על חשבון יבוא בתחילת שנת 2024 ובתחילת שנת 2023, בהתאמה. בעקבות הקדמת היבוא, הוקדמה גביית מסים עקיפים בהיקף של כ- 0.5 מיליארד ₪ בדצמבר 2023 על חשבון אפריל 2024 ו- 0.3 מיליארד ₪ בדצמבר 2022, על חשבון חודש אפריל 2023.
בשנת 2024 חודשה ההפרשה לקרן פיצויים בשיעור של 80% ממס רכישה, בעוד שבשנת 2023 לא התבצעה הפרשה כלשהי לקרן.
בשיעורי מס אחידים , נשארו הכנסות המדינה ממסים בחודש אפריל 2024, במונחים ריאליים, כמעט ללא שינוי. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-5% לעומת אשתקד, הגביה ממסים עקיפים ירדה ב- 8% והגביה מאגרות עלתה ב-16%. מרבית העליה בהכנסות ממסים ישירים נבעה מהניכויים ומוסברת בחלקה ע"י תשלום של חברה בסכום גבוה. ירידה בהכנסות ממסים עקיפים נובעת ברובה מתשלום מע"מ בסכום חריג באפריל 2023, מירידה ביבוא כלי רכב וגידול בהחזרים לעומת רמתם הנמוכה באפריל 2023, ככל הנראה בגלל העיתוי של החגים ולאחר החזרים גבוהים יחסית בחודש מרץ 2023.
בתקופה ינואר – אפריל 2024 ירדו ההכנסות ב- 1%. ההכנסות ממסים ישירים ירדו ב- 2% וההכנסות ממסים עקיפים ירדו ב- 1%.
2. הכנסות רשות המסים בישראל
הכנסות רשות המסים בחודש אפריל 2024 הסתכמו ב-31.0 מיליארד ₪. ללא הדחיה במע"מ היו מתקבלות הכנסות בסך של 35.8 מיליארד ₪ לעומת 35.0 מיליארד ₪ באפריל 2023. בשיעורי מס אחידים, נשארו הכנסות רשות המסים, כמעט ללא שינוי. המסים הישירים עלו בכ-5% והמסים העקיפים ירדו ב- 8% לעומת אפריל 2023.
ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו בחודש אפריל 2024 ב-22.2 מיליארד ש"ח לעומת 20.7 מיליארד ש"ח באפריל 2023. בשיעורים אחידים, עלתה גביית המסים הישירים באפריל 2024 ב-5%. מרבית העליה בהכנסות ממסים ישירים נבעה בניכויים ומוסברת בחלקה ע"י תשלום בסכום גבוה.
מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – באפריל 2024 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב- 8.3 מיליארד ש"ח לעומת 7.8 מיליארד ש"ח באפריל 2023. במונחים ריאליים, עלו ההכנסות בכ- 5%. בגביה מעצמאים (כולל בעלי מניות) נרשמה עלייה של 9% ובגביה מחברות נרשמה עלייה בשיעור של 3%. העלייה המתונה במס חברות מוסברת ע"י תשלום בסכום גבוה. בנטרול התשלום, נמצאות הכנסות ממס חברות בירידה.
בתקופה ינואר – אפריל ירדו ההכנסות ממס הכנסה ב-2%.
ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – באפריל 2024 הסתכמה הגביה מניכויים ב- 14.3 מיליארד ש"ח, לעומת 13.0 מיליארד ש"ח באפריל 2023. זוהי עליה של 7% לעומת אפריל 2023. במצטבר מתחילת השנה נרשמה עליה של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
שוק ההון – באפריל 2024 נרשמה גביה ברוטו של כ-0.8 מיליארד ₪, לעומת 0.6 מיליארד ₪ באפריל 2023. במונחים ריאליים זוהי עלייה של 39%. במצטבר מתחילת השנה נרשמה עליה של 84%.
מיסוי מקרקעין - ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו באפריל 2024 ב-1.1 מיליארד ₪, עלייה של 4% לעומת אפריל 2023. הכנסות ממס שבח ירדו בשיעור של 17% והכנסות ממס רכישה עלו לראשונה מאז חודש יולי 2022 ב- 19%. יצוין כי לפי התשלומים לחודש אפריל חל גידול במספר העסקאות החייבות במס רכישה. חלק מהגידול מוסבר ע"י מיעוט ימי עבודה באפריל 2023. מתחילת השנה נמצאות ההכנסות ממיסי מקרקעין בירידה של 25%.
בחודש אפריל 2024 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-8.8 מיליארד ₪. ללא דחיית תשלומי מע"מ ייצור מקומי היו מתקבלות הכנסות בסך של 13.6 מיליארד ש"ח לעומת 14.3 באפריל 2023. בשיעורי מס אחידים (בנטרול הקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2023 ודצמבר 2022 ובנטרול דחיית תשלומים למאי) ירדו ההכנסות ממסים עקיפים ב-8% לעומת אשתקד. זאת לאחר שבחודשים פברואר – מרץ נמצאו הכנסות ממסים עקיפים בעליה לעומת החודש המקביל אשתקד.
מתחילת השנה ההכנסות ממסים העקיפים ירדו ב- 1% לעומת ינואר – אפריל 2023.
מס ערך מוסף – סך ההכנסות נטו ממע"מ בחודש אפריל 2024 הגיעו ל- 4.8 מיליארד ₪. אלמלא הדחיה, היו מתקבלות הכנסות בסך של 9.6 מיליארד ₪, ירידה ריאלית של כ- 13% לעומת אפריל 2023. הירידה מוסברת בעיקר ע"י תשלום מע"מ בסכום חריג באפריל 2023, ירידה ביבוא כלי רכב ועליה בהחזרי מע"מ לעומת רמתם הנמוכה באפריל 2023, ככל הנראה בגלל העיתוי של החגים ולאחר החזרים גבוהים יחסית בחודש מרץ 2023.
מתחילת השנה ישנה עליה של כ- 2%.
מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש אפריל 2024 הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ש"ח, לעומת 1.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 10%. העליה נבעה בעיקר מיבוא גבוה של סיגריות ודלק באפריל 2024. זאת לאחר ירידה ביבוא סיגריות במרץ 2024 (ככל הנראה, לאחר רכישה מוגברת בחודשים קודמים ערב עליית מס הקניה על סיגריות).
בינואר – אפריל 2024 ירדו ההכנסות ממס קניה ב- 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בעיקר בגלל הירידה ביבוא כלי רכב כתוצאה מהקדמה בדצמבר 2023. היבוא הגבוה יחסית בינואר – אפריל 2023 נובע, ככל הנראה, מעליה בהיצע הרכבים לאחר מחסור.
מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-3.1 מיליארד ש"ח.
|
שיעור שינוי ריאלי, בשיעורי מס אחידים
|
|
אפריל 2024 לעומת אפריל 2023
|
ינואר-אפריל 2024 לעומת ינואר-אפריל 2023
|
סה"כ הכנסות המדינה ממסים
|
0.2%-
|
1.3%-
|
1. גביית רשות המסים
|
0.4%-
|
1.5%-
|
א. מסים ישירים
|
4.9%
|
1.8%-
|
ב. מסים עקיפים
|
8.0%-
|
1.2%-
|
2. אגרות
|
16.2%
|
11.4%
נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% משנת 2012 עד שנת 2019. מגמת העלייה נקטעה בשנת 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020 ומנקודה זו ועד השיא של המחצית הראשונה של שנת 2022 הגבייה גדלה בקצב מהיר מהרגיל. נתוני הגבייה מאמצע שנת 2022 ירדו בקצב שנתי של 7% לעומת השיא של המחצית הראשונה של שנת 2022. קצב הירידה הואץ מעט ברבעון האחרון של שנת 2023 עקב המלחמה אך הגבייה מתחילת שנת 2024 מצביעה על שינוי מגמה, עם גידול בקצב שנתי של כ-4% (ראו תרשים 1).
