מליסרון ממשיכה להציג תוצאות מצוינות עם שיפור מרשים בפרמטרים התפעוליים

פתיחת שנה חזקה, ונראה שזו רק ההתחלה



מליסרון פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה.



החברה ממשיכה להציג תוצאות מצוינות עם שיפור מרשים בפרמטרים התפעוליים גם בהשוואה לתקופה מקבילה וגם בהשוואה לתקופה הקודמת, כאשר פדיונות השוכרים בקניוני החברה מציגים צמיחה חזקה אל מול תקופה מקבילה.



שיעורי התפוסה בנכסי החברה נותרו גבוהים, וחידושי החוזים בסקטור המסחר ממשיכים להראות את הביקוש הגבוה לשטחי מסחר עם עלייה גבוהה בדמי השכירות בעת מימושי אופציות, חידושי חוזים וחילופי שוכרים.



פדיונות השוכרים נתמכו בעקבות ירידה בטיסות לחו"ל



פדיונות השוכרים בקניוני החברה ממשיכים לצמוח ובמהלך החודשים ינואר אפריל נרשם גידול של 15% בפדיונות השוכרים לעומת תקופה מקבילה וגידול של 7% בכמות המבקרים. הגידול בפדיונות השוכרים נובע בין היתר מהירידה בכמות היציאות של ישראלים לחו"ל לעומת התקופה טרום המלחמה. בנוסף, מרבית קניוני החברה ממוקמים באזורים בהם השפעת המלחמה פחותה.



שיעורי התפוסה נותרו גבוהים



שיעור התפוסה ממשיך להיות גבוה ועומד על 99.3% בסקטור המסחר ועל 92.1% בסקטור המשרדים. הירידה בשיעור התפוסה בסקטור המשרדים נובעת מאכלוס לראשונה של בניין A בשרונה (פרויקט לנדמארק) וכן מאכלוס לראשונה של פארק עופר בניינים C+D.



חידושי החוזים ממשיכים להצביע על ביקושים חזקים לשטחי מסחר



בסקטור המסחר נרשמו 178 מימושי אופציות, חידושי חוזים וחילופי שוכרים בשטח כולל של 23 אלף מ"ר, המניבים הכנסה שנתית של 54 מ' ש"ח. מימושי האופציות וחידושי החוזים נחתמו עם עליה ריאלית בדמי השכירות של 6% וחילופי השוכרים עם עליה ריאלית של 15%.



בסקטור המשרדים נרשמו 16 מימושי אופציות, חידושי חוזים וחילופי שוכרים, בשטח כולל של כ- 19 אלף מ"ר, המניבים הכנסה שנתית של כ- 16 מ' ש"ח. מימושי האופציות וחידושי החוזים נחתמו עם ירידה ריאלית בדמי השכירות של 1% וחילופי השוכרים עם עליה ריאלית של 6%.



כמו כן, החברה חתמה על 20 חוזים חדשים על שטחי מסחר ו- 6 חוזים על שטחי משרדים בשטח של כ- 5 אלף מ"ר ושל כ- 14 אלף מ"ר, בהתאמה. ההכנסה השנתית מחוזים אלו במסחר עומדת על כ- 7 מ' ש"ח ובמשרדים על כ- 14 מ' ש"ח.



תוצאות הפעילות – סקטור המסחר ממשיך להראות חוזקה



ה- NOI חלק הבעלים הסתכם ברבעון הראשון ל- 353 מ' ₪. שיפור של 11% מול רבעון קודם ושיפור של 8.6% מול הרבעון המקביל. השיפור ב- NOI מול תקופה מקבילה נובע מחתימה על חוזים חדשים תוך עלייה בדמי השכירות, עליית המדד והמשך אכלוס שטחים קיימים.



ה- FFO ברבעון הראשון הסתכם ל- 265 מ' ש"ח. שיפור של 10% מול רבעון קודם ושיפור של 9% מול רבעון מקביל.



השיפור הגדול מול הרבעון הקודם נובע ממתווה הקלות מלחמת "חרבות ברזל" שהעיב על תוצואת הרבעון הרביעי של שנת 2023.



ללא המתווה, ה- NOI של החברה היה משקף שיפור של כ- 1% מול רבעון קודם, וה- FFO של החברה היה משקף קיטון של כ- 2% אשר נבע בעיקר מעלייה בהוצאות המיסים השוטפים בעקבות עלייה נמוכה יותר במדד.



מסקנות והמלצות

מליסרון פותחת את שנת 2024 עם דוחות חזקים המציגים המשך שיפור בפרמטרים התפעוליים ושיעורי תפוסה גבוהים.

אנו סבורים כי השיפור הגבוה בפדיונות השוכרים וחידושי החוזים בסקטור המסחר המצביעים על עלייה ריאלית מרשימה בשכר הדירה בעת חידושי חוזים ימשיכו לתמוך בתוצאות החברה.

מתחילת השנה מניית החברה מציגה ביצועי חסר אל מול חברות נדל"ן מניב אחרות המוטות לסקטור המסחר, כאשר איבדה כ- 10% מערכה, ואנו סבורים שהמניה מציגה יחס סיכון סיכוי אטרקטיבי להמשך השנה.

נכון להיום מליסרון נסחרת בתשואת FFO של 10.8% ותשואת FFO עתידית של 11.7% שהיא אטרקטיבית מאוד ביחס לנתון היסטורי.

אנו שומרים על מחיר יעד של 352 ₪ למניה בהמלצת תשואת יתר.



