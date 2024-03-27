פלסטופיל מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023

"התוצאות הפיננסיות של פלסטופיל לשנת 2023 משקפות את קפיצת המדרגה העסקית שביצענו הודות לרכישות האסטרטגיות של החברות מור ופולישק, והפיכת פלסטופיל לחברה בעלת מחזור הכנסות משמעותי ובעלת פורטפוליו מוצרים מגוון. אנו ממשיכים ליישם תהליכים על מנת לייעל את תהליכי הייצור ולשפר את איכותם, מתוך מטרה לחזק את מעמדה התחרותי של פלסטופיל בקרב לקוחותיה ולנצל באופן מיטבי את היתרונות לגודל שקיימים היום בחברה.
הרבעון הרביעי של 2023 הושפע ממלחמת חרבות ברזל, שהובילו בתחילת חודש אוקטובר לעצירת הפעילות באתר הייצור של מור בשדרות ושל פולישק בניר יצחק. לאחר תקופה קצרה, חזרנו לעבודה בצורה מדורגת בשני האתרים, תוך שימור רציפות האספקה ללקוחות מהמלאי הקיים של החברה. אנו גאים ביכולת עובדי החברה לשמור על שגרה בצד המלחמה, אשר מוכיחה את החוסן העסקי של החברה ומאפשרת את המשך הצמיחה וההתרחבות שלה. ברבעון האחרון קיבלנו מקדמות פיצויים בגין אובדן רווחים בסך של כ-4 מיליון שקל.
השנה חווינו גידול בביקושים לאריזות מתמחזרות, ולצורך מתן מענה לביקושים בשוק אנו משקיעים בהקמת קו ייצור נוסף לתחום זה באתר החברה בקיבוץ הזורע, שצפוי לפעול ברבעון הרביעי של השנה ויתרום להגדלה משמעותית של פעילות פולישק.
אנו מתמקדים בשווקי היעד המרכזיים בארה"ב ובאירופה, ובונים מערך מכירות ייעודי שייתן מענה לביקוש למוצרי החברה בטריטוריות אלה. בכוונת פלסטופיל להמשיך וליישם את התוכנית האסטרטגית באמצעות צמיחה אורגנית ורכישות סינרגטיות נוספות, מתוך מטרה להמשיך ולשפר את שיעורי הרווחיות ולהגדיל את הרווח הנקי של החברה."
התוצאות משקפות איחוד של שתי הרכישות האסטרטגיות שהשלימה פלסטופיל: חברת מור תעשיות פלסטיק באוקטובר 2022 וחברת פולישק אריזה גמישה באפריל 2023.
הכנסות החברה בשנת 2023 הסתכמו בכ-393 מיליון שקל, צמיחה של כ- 70% בהשוואה להכנסות של 231 מיליון שקל בשנת 2022. עיקר הגידול נובע מאיחוד של תוצאות החברות מור ופולישק שפעילותן לא אוחדה לאורך כל שנת 2022.
הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם בכ-70.3 מיליון שקל (שיעור של 17.7% מההכנסות), וזאת לעומת רווח גולמי של כ-40 מיליון שקל (שיעור של 17.3% מההכנסות) בשנת 2022. הגידול ברווח הגולמי נובע מרכישת מור תעשיות ופולישק אריזה גמישה, כאשר השיפור ברווחיות הגולמית נובע מתהליכי התייעלות שבוצעו בשתי החברות.
ה-EBITDA בשנת 2023 הסתכמה בכ-41.4 מיליון שקל (כ-10.5% מסך ההכנסות), וזאת לעומת EBITDA של כ-14.3 מיליון שקל בשנת 2022 (כ-6.2% מההכנסות).
במהלך הרבעון הרביעי קיבלה החברה פיצוי בסך 4 מיליון שקל ממדינת ישראל, בשל אבדן רווחים שנבע מהפגיעה בשני אתרי החברה הממוקמים בעוטף עזה.
ההון העצמי של פלסטופיל ב-31 לדצמבר 2023 גדל לכ-138 מיליון שקל.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2023 הסתכם בכ- 33 מיליון שקל.
לגרף פלסטופיל לחצו כאן
בשנת 2023 עלה ה-EBITDA לשיא של כ-41.4 מיליון שקל, ה-EBITDA ברבעון הרביעי הסתכם בכ-13.3 מיליון שקל.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-1.5 מיליון שקל, ובכל שנת 2023 הסתכם הרווח הנקי בכ-2 מיליון שקל.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2023 הסתכם בכ-33 מיליון שקל.
נרי נהוראי, מנכ"ל פלסטופיל:
8 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.14 מיליון בפלסטופיל
קרנות נאמנות שמחזיקות את פלסטופיל.
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
0.59%
|
75404.34
|
0.52%
|
368975.85
|
0.5%
|
223151.94
|
0.21%
|
164777.39
|
0.09%
|
67419.52
|
0.09%
|
100344
|
0.05%
|
60577.44
|
0.05%
|
81345.54