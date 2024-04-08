מגדל ביטוח ופיננסים ובנק ירושלים יעמידו מימון להקמת פרויקט מגורים הכולל 6 בניינים באבן יהודה

מגדל ביטוח ופיננסים ו בנק ירושלים משתפים לראשונה פעולה במימון וליווי הקמת פרויקט מגורים חדש בשכונת עין יעקב באבן יהודה. את הפרויקט, שיכלול 84 יח"ד ב-6 בניינים, מקימים היזמים עץ השקד נדל"ן ואמריקה ישראל להשקעות, מצד היזמים הובילו את העסקה רו"ח ניר בכר, רו"ח גלעד מנדלר ועו"ד מורן ברוך גלבורט ממשרד AYR. היקף הפרויקט מוערך בכ-140 מיליון ש"ח והמימון אותו יעמידו הגופים ליזמים עומד על כ- 35 מיליון ש"ח, כאשר כ-80% מסך האשראי הנדרש לפרויקט תעמיד מגדל.





בנק ירושלים, אשר הוביל את סגירת עסקת מימון הפרויקט, ילווה ויתפעל את העסקה, בנוסף להעמדת חלקו במימון הנדרש, זאת כחלק מהתמחותו העמוקה בליווי פרויקטים של בניה למגורים והיותו בנק מוביל בתחום. הבנק מלווה כ-250 פרויקטים בשלבים שונים הכוללים כ 12,000 יחידות דיור.





בתוך כך, מודיעה מגדל כי הקימה מחלקת ערבויות וליווי בניה אשר תנוהל על-ידי איריס חסקי. המחלקה הנה חלק מחטיבת ההשקעות בחברה, בניהולו של ארז מגדלי. חסקי (38, ג+2) שימשה כמשנה למנכ"ל בקוואן פתרונות מימון, תפקיד במסגרתו הקימה את מערך הליווי הפיננסי בחברה.





קודם לכן הקימה את מערך הליווי הפיננסי בשלמה ביטוח ובהכשרה חברה לביטוח, לפני כן שמשה כראש צוות באגף ליווי בניה בהראל ביטוח. חסקי בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות במימון ושיווק ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בניהול אסטרטגי, שניהם מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל, ראשל"צ.





ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח ופיננסים , מסר: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה הראשון עם בנק ירושלים במימון עסקאות נדל"ן. בכוונתנו להגדיל את פעילותנו בתחום ליווי הבניה למגורים כאשר הניסיון והיכולות ארוכות השנים שצברנו בתחום הנדל"ן המניב יאפשרו לנו לפתח את השקעותינו לאפיקים נוספים. לשם כך הקמנו את המחלקה החדשה שאיריס חסקי תעמוד בראשה. אני מברך את איריס על הצטרפותה למגדל ולחטיבת ההשקעות בפרט ומאחל לה הצלחה רבה. אין לי ספק שהמומחיות שלה בניהול מערכים פיננסיים תאפשר לה להרחיב משמעותית את פעילותנו בתחום".



לירן עובדיה, סמנכ"ל וראש החטיבה העסקית של בנק ירושלים , מסר: "בזמנים אלו ששוק הנדל"ן מתמודד עם אתגרים משמעותיים, אנו גאים לרתום את יכולותינו המקצועיות לקידום הבנייה למגורים. אנו שמחים על ליווי היזמים עץ השקד ואמריקה ישראל בעסקה ועל שיתוף הפעולה הראשון עם חברת הביטוח מגדל, ובטוחים כי שילוב יכולת הבנק עם היכולות של מגדל יביאו לערך רב לשני הגופים וללקוחות הבנק".



