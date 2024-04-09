שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הודיע על הקמת ועדה ציבורית שתבחן מענים יעודיים עבור נפגעי ה-7 באוקטובר

נוסף למיפוי, הוועדה תמליץ על מענים ייעודיים עבור נפגעי אירועי ה-7 באוקטובר תוך מתן דגש על מתן הכלים לקבוצות השונות להשתקם ולשוב להשתלב בחברה באופן מיטבי.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הודיע היום (רביעי) על מינוי ועדה ציבורית בראשות פרופ׳ אביעד הכהן שתגבש מענים ייעודיים עבור נפגעי אירועי ה-7 באוקטובר. הקמת הוועדה מגיעה בהמשך לדיונים שהתקיימו בנושא בוועדה לפניות הציבור בראשות יו״ר הוועדה, ח״כ יצחק פינדרוס.
אירועי ה-7 באוקטובר פגעו באופן חסר תקדים, הן בהיקף הנפגעים והן בקשת הרחבה של הפגיעות, באזרחים רבים. המענים הקיימים בחקיקה ובהחלטות הממשלה השונות, ובראשם חוק נפגעי פעולות איבה נותנים מענה עבור חלק מן הנפגעים. לפיכך, הוועדה הציבורית שתוקם תבצע מיפוי של האוכלוסיות השונות אשר נפגעו ב-7 באוקטובר והמענים הקיימים עבור כל קבוצה.
נוסף למיפוי, הוועדה תמליץ על מענים ייעודיים עבור נפגעי אירועי ה-7 באוקטובר תוך מתן דגש על מתן הכלים לקבוצות השונות להשתקם ולשוב להשתלב בחברה באופן מיטבי.
בנוסף, הוועדה תשים דגש מיוחד על פישוט ההליכים במתן המענים לנפגעים על מנת שלא להעבירם במסכת בירוקרטית סבוכה.
בראשות הוועדה הציבורית יעמוד הפרופ׳ אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מבכירי המשפטנים בישראל ומומחה במשפט העברי, זכויות אדם, משפט מנהלי ותחומים רבים נוספים.
נוסף על פרופ׳ הכהן, חברי הוועדה יהיו יו"ר קופת חולים לאומית שירותי בריאות ובעבר מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, מנכ"ל הביטוח הלאומי, ומנהל בית החולים הדסה פרופ׳ שלמה מור יוסף, כלכלנית בריאות בכירה בקופת חולים מכבי שירותי בריאות מור שטרן ונציגי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי סגנית הממונה על התקציבים נועה היימן, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד אביטל סומפולינסקי, וראש אגף נפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי, ענבר דוד.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ':
בשביעי באוקטובר נפרץ קו הביצורים הראשון שהוא המחויבות של המדינה לשמור על ביטחון אזרחיה. כבר מראשית המלחמה הצהרתי ופעלתי לשמור ולחזק את קו הביצורים השני שהוא המענה והתמיכה הכלכלית של מדינת ישראל באזרחיה. בנוסף לתקציבים אדירים שהשקענו במפונים, בנפגעים, בבעלי העסקים, במשרתי המילואים, ובכלל באזרחי ישראל, אנו מקימים עכשיו ועדה ציבורית שתטייב את המענים ותדייק אותם עבור אוכלוסיית נפגעי הטבח וסביבתם. אני רוצה להודות לחברי הוועדה על הסכמתם לקחת חלק בדיונים משמעותיים וחשובים לנפגעים רבים ואני מקווה כי בכוחות משותפים ובשיתוף פעולה נגבש בהקדם סל סיוע משמעותי שיוכל לסייע למי שנפגעו להתמודד עם הקושי ולהמשיך קדימה. זה חלק מהניצחון שלנו".