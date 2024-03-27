רמי לוי - ירידה ברווח הגולמי - המניה ירדה

ההכנסות בשנת 2023 צמחו לכ-7.18 מיליארד שקל; למרות הירידה ברווח הגולמי של הרשת ובמגזר הקמעונאות בפרט, הרווח הנקי המאוחד עלה בכ-7% ל-205 מיליון שקל.



בשנת 2023 מציגה הרשת גידול של כ-6.07% בפדיון בחנויות זהות.



ברבעון הרביעי 2023 צמחו ההכנסות לכ-1.75 מיליארד שקל והרווח הנקי גדל לכ-57 מיליון שקל.



רמי לוי, מנכ"ל רשת רמי לוי שיווק השקמה : "רשת רמי לוי מסכמת את 2023 עם צמיחה משמעותית בפדיונות בחנויות זהות, צמיחה המשקפת את אסטרטגיית החברה לשים את הצרכן במרכז. זה נכון תמיד, וביתר שאת בתקופה זו של מלחמה וריבית גבוהה. רשת רמי לוי היא רשת ההארד דיסקאונט היחידה. הרשת ספגה עליות מחירים והעמיקה את המבצעים על מנת להקל על הלקוחות בתקופה מורכבת זו, מבלי להתפשר על איכות ושירות, והכל כדי שכל לקוח יוכל לעשות קניות בכבוד, מתוך ראייה שהלקוחות שלנו הם היסודות של העסק. כמובן גם לקראת חג הפסח אנחנו קוראים לכל הצרכנים לעשות קניה חכמה. בכוונתו להמשיך לפתח את החברה ולהרחיב את פעילותה, עם פתיחת סניפים חדשים, המשך חיזוק המותג הפרטי ופיתוח תחומי חדשנות המשיקים לפעילותה. אני מבקש להודות בראש ובראשונה ללקוחותינו הנאמנים, וקורא להם להמשיך לקנות חכם. אני רוצה להודות גם לכל עובדי החברה, למנהליה ולבעלי המניות, השותפים להצלחת הרשת. בהזדמנות זו אנחנו שולחים חיזוקים לחיילי צה"ל ולאנשי כוחות הבטחון במדינה, שעצרו את חייהם והתגייסו לטובת בטחון כולנו. כמו כן אני מבקש לשלוח תנחומים לכל המשפחות השכולות ולהתפלל להשבת החטופים במהרה. עם ישראל חי".



רשת חנויות המזון, רמי לוי שיווק השקמה , פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2023.



עיקרי התוצאות לשנת 2023:



ההכנסות בשנת 2023 הגיעו לכ-7.18 מיליארד שקל. יצוין, כי ב-2022 הכירה החברה בהכנסות חריגות של כרבע מיליארד שקל בגין מכירת בדיקות אנטיגן באמצעות חברת הבת גוד-פארם, ובנטרול השפעה זו, ההכנסות צמחו בכ-6.1% בהשוואה לתקופת המקבילה אשתקד.





ההכנסות במגזר קמעונאות מזון בשנת 2023 עלו לכ-6.3 מיליארד שקל, לעומת כ-6 מיליארד שקל בשנת 2022. הגידול נובע מעלייה של 6.19% בפדיון חנויות זהות, עלייה המשקפת את אסטרטגיית החברה לפעול בתקופת מלחמה, עם ריבית גבוהה ואינפלציה גבוהה, על מנת לשים את הלקוח במרכז ולהגדיל את נתח השוק של החברה.



שיעור הרווח הגולמי מן המכירות בשנת 2023 עמד על 23.02% לעומת 22.85% בשנת 2022. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מהעלייה ברווחיות גולמית של מגזר אחרים (לא קמעונאות).



הרווח התפעולי של רמי לוי בשנת 2023 הסתכם בכ-307 מיליון שקל, בהשוואה לכ-320 מיליון שקל בשנת 2022. שיעור הרווח התפעולי עמד על כ-4.3% לעומת כ-4.55% בשנת 2022. הירידה בשיעור הרווח התפעולי נובעת בעיקר מהירידה ברווחיות הגולמית של מגזר הקמעונאות כתוצאה מספיגת עליות מחירים ומבצעים מעמיקים. בנוסף, פעילות מכירות אנטיגן חד פעמית השפיעה ב-2022 לחיוב על הרווח התפעולי.



רשת רמי לוי שיווק השקמה מסכמת את שנת 2023 עם גידול של כ-7.1% ברווח הנקי לכ-205 מיליון שקל, בהשוואה לכ-191 מיליון שקל בשנת 2022.



ה-EBITDA בשנת 2023 הסתכם בכ-599 מיליון שקל (כ-8.35% מההכנסות), בדומה לשנת 2022.



עיקרי תוצאות רבעון רביעי של שנת 2023:



ההכנסות של רשת רמי לוי שיווק השקמה ברבעון הרביעי של שנת 2023 צמחו בכ-3.6% לכ-1.76 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.69 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הצמיחה בהכנסות ברבעון נבעה בעיקר מעלייה בפדיון חנויות זהות בשיעור של כ-2.71% במגזר קמעונאות ולמרות ספיגת עליות מחירים והעמקת מבצעים.



הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם בכ-408 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2022. שיעור הרווחיות הגולמית עמד על כ-23.26% לעומת כ-23.65% ברבעון המקביל אשתקד (במגזר הקמעונאות ירד הרווח הגולמי בכ-1.4%), הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מספיגה של עליית מחירים וממבצעים מעמיקים בתקופת המלחמה.



הרווח התפעולי של רמי לוי ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם בכ-77.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-79.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-4.39%, בהשוואה לשיעור של כ-4.71% ברבעון המקביל בשנת 2022. הירידה בשיעור הרווח התפעולי ברבעון נבעה בעיקר מהירידה ברווחיות הגולמית.



רשת רמי לוי שיווק השקמה מסכמת את הרבעון הרביעי של שנת 2023 עם גידול של כ-13.8% ברווח הנקי לכ-57 מיליון שקל, בהשוואה לכ-50 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה, למרות הירידה הקלה ברווח התפעולי, נובעת מהירידה בהוצאות מימון, נטו.



ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם בכ-152 מיליון שקל (כ-8.6% מההכנסות), בדומה לרבעון המקביל בשנת 2022.





השפעות מלחמת חרבות ברזל:



ביום 7 באוקטובר 2023 החלה מתקפת פתע של ארגון טרור על מדינת ישראל שהובילה לפתיחת מלחמת "חרבות ברזל" אשר נמשכת בימים אלו. בתחילת המלחמה נאלצה הקבוצה לסגור סניפים (מרכולים, פארם ובתי קפה) באזורי לחימה בדרום ובצפון הארץ בהתאם להנחיות פיקוד העורף. כמו כן, חלו שיבושים באספקת מוצרים מצד ספקי הקבוצה בשל מורכבות בשרשרת האספקה והלוגיסטיקה ונוצר מחסור בכוח אדם בחלק מסניפי הקבוצה.



נכון למועד פרסום דוח זה כל סניפי הקבוצה פועלים ופתוחים למתן שירות לציבור. סגירת הסניפים וצמצום הפעילות באזורי הלחימה הביאו לירידה בפדיונות בסניפים אלו. מנגד, נרשמה עלייה בסניפים במרכז הארץ עקב ביקושים גבוהים לעומת תקופות שגרה, כך שנכון למועד פרסום דוח זה אין למלחמה השפעה מהותית על תוצאות פעילות הקבוצה ולהערכת הנהלת הקבוצה למלחמה והשלכותיה לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה בשנת 2024.



מאזן ליום ה-31.12.2023 ודגשים עיקריים:



לחברה קופת מזומנים, והשקעות לזמן קצר של כ-951 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי ברוטו בסכום זניח של כ-11 מיליון שקל בלבד. בהתאם לכך, לחברה עודף נכס פיננסי, נטו בסך של כ-933 מיליון שקל. לעליית הריבית במשק השפעה חיובית על קופת המזומנים הגדולה של החברה בשל הגידול הצפוי בהכנסות ריבית. כמו כן, החברה הודיעה שהיא מייעדת סכום של כחצי מיליארד שקל מתוך קופת המזומנים להשקעה אסטרטגית, שתוביל להגדלת סל הקניות הממוצע של לקוחות החברה בסניפי החברה, והחברה בוחנת השקעות מסוג זה.



רשת רמי לוי הינה החברה היחידה בענף קמעונאות המזון שאין לה אגרות חוב והיא אינה ממונפת כלל.



במקביל לאישור הדוחות, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליון שקל, המתווספת לחלוקת דיבידנד של כ-202 מיליון שקל במהלך שנת 2023. מאז הונפקה לציבור בחודש מאי 2007 ועד היום, חילקה החברה דיבידנד בסכום כולל של כ-1.524 מיליארד שקל.