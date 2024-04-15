רועי לוי, מנהל השקעות ראשי, באם אס רוק בית השקעות:





"הבורסה נפתחה היום לאחר ההתקפה חסרת התקדים של איראן. ההיסטוריה המודרנית בשוק ההון, מלמדת שהשפעות של מלחמות ואירועים גיאופוליטיים לא באות לידי ביטוי בטווחים הארוכים, אלא בעיקר הקצרים, והשפעתן על ביצועי הבורסה המקומית מוגבלת. ראינו זאת במלחמת לבנון השנייה – שעד סיומה מדדי ישראל כבר תיקנו את הירידות, או בנגיף הקורונה, שכעבור זמן קצר לאחר התפרצותו, נרשם תיקון משמעותי בשווקים. שוק ההון מסתכל קדימה לסיום האירוע ואל השלכותיו הצפויות על הכלכלה בטווח הארוך. צריכים להסתכל על התקדים השני, מעצמות כמו ארה"ב, אנגליה, צרפת, וכן מדינות ערביות מתונות כמו ירדן ומצרים נותנות יד בהגנה על מדינת ישראל".





"ההשפעות הכלכליות יהיו מתונות כל עוד זה יהיה אירוע חד פעמי, אבל אם הלחימה באיראן תימשך ותסלים בטווח ארוך עלולות להיות לכך השפעות כלכליות, אשר עלולות להעיב על שוק ההון", מוסיף מנהל ההשקעות הראשי של אם אס רוק בית השקעות.





"שוק ההון מסתכל או מנסה לחזות מה יקרה חצי שנה קדימה, כל עוד, התקיפה אתמול הייתה נקודתית ולא תסלים מעבר לזה, ההשלכות של המלחמה בעזה והצפון עלולות להיות משמעותיות יותר. צריך להגיד ביושר כי אי אפשר לפסול אפשרות לסנטימנט שלילי העלול לאחוז בבורסה, במקרה של התארכות המערכה מול איראן", עוד מוסיף לוי.





"אפשר לראות עם פתיחת המסחר בבורסה ששוק הון מגלה חוסן יחסי למצב עם ירידות שערים מתונות יחסית. רק לשם השוואה: באירועים ביטחוניים היסטוריים קשים מהעבר, בהם הבורסה הגיבה בחדות, לא נפתחה חזית, תוך מתקפה משמעותית, מצד האויבת החזקה ביותר של ישראל. יכול להיות שזה נובע מהעובדה כי חוסר הוודאות של יכולתה של איראן לפגוע בישראל בהתקפה ישירה - התפוגגה. כלומר, ירד למעשה איום מהפרק. שוק ההון אולי רואה זאת באופן חיובי. חשוב לציין, כי פרמיית הסיכון של ישראל עלתה בימים האחרונים בעקבות נושא האיראני, בד בבד עם העובדה שהבורסות בארה"ב ובמערב אינן פעילות היום (ראשון), ויחזרו למסחר מחר ולכן עוד מוקדם להעריך את השפעות על הבורסות בחול שעלולות להיות מושפעות עקב התקיפה האיראנית".





מאידך מציין לוי שההשלכות הסופיות לא ברורות לגמרי: "במזרח התיכון כמו במזרח התיכון, שום דבר לא צפוי ובשנייה התמונה יכולה להתהפך. בשלב זה שוק ההון בעולם מתמקד בנושאי האינפלציה ותוואי הורדת הריבית. הבורסות בארה"ב נסגרו בירידות ביום שישי האחרון, לאור ההבנה כי הפד לא צפוי להוריד את הריבית בקרוב וברקע המתיחות מול אירן , כך שיש לזה השלכות גם על הבורסה בתל אביב".



