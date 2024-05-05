IBI בית השקעות רכשה את רואטו המערכת הגדולה לניהול לקוחות פנסיונים ופיננסים

IBI בית השקעות הודיעה כי רכשה את חברת התוכנה רואטו (ROETO), המערכת המובילה בישראל לניהול לקוחות פנסיונים ופיננסים.



כבר היום רואטו נותנת שירותים לכמיליון לקוחות קצה באמצעות מאות סוכנים העובדים מול כלל הגופים המוסדיים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולים בענף. המערכת מאפשרת לסוכנים וללקוחות לקלוט את המידע הנדרש באמצעות ממשק ישיר למסלקה הפנסיונית, "הר הכסף" ולהציג אותו בחתכים שונים המקלים על תהליך קבלת ההחלטות.



המערכת מהווה כלי עזר חשוב לסוכני הביטוח. היא מקצרת את זמני התפעול, מייעלת את הקליטה, מסייעת בעיבוד הנתונים, בהפקת הדוחות ובחיזוק הקשר עם הלקוח, וזאת באמצעות שילוב חכם ומהיר של הצגת נתונים ומידע מפורט ככל האפשר ובאמצעות קליטה מהירה של קבצי מסלקה.



רכישת IBI היא בשורה לקהל הסוכנים מאחר ובכוונת IBI להשקיע בפיתוח, בהתאמה של המוצר, בשיפור ובהרחבה של סל השירותים אותם מספקת רואטו ללקוחותיה.



בנוסף לכך, בכוונתה של IBI לשלב את מערכת רואטו באפליקציית המסחר העצמאי,IBI SMART, שתהפוך לאפליקציית העל של הבית ובכך להרחיב את סל השירותים והיישומים הזמינים ללקוחות האפליקציה.



דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות : "הרכישה של רואטו היא חלק ממהלך אסטרטגי כפול. ראשית, רכישת רואטו תאפשר לנו לחזק את הקשרים עם סוכנויות פנסיוניות ולהציע להם סל שירותים מותאם ורחב. שנית, הרכישה תמשיך לבסס את בית ההשקעות מעבר לספק שירותים גם כספק טכנולוגי. IBI בית השקעות ממשיכה לפתח את IBI SMART, כאפליקציית מסחר עצמאי מתקדמת, המספקת למשתמשים פיצ'רים ואפשרויות מסחר ייחודיים, בין היתר על ידי פיתוח עצמאי של האפליקצייה בהתאם לצרכי המשתמשים ובאמצעות צוות פיתוח ומתכנתים "inhouse". בשלב הבא IBI SMART תתרחב ותתן מענה לא רק לצרכי המסחר העצמאי אלא תאפשר ללקוחות לקבל מידע על נכסים פנסיונים והוניים נוספים בבעלותם. קבלת תמונה מלאה תשפר את יכולת קבלת ההחלטות וקלות הביצוע ביחס למכשירי החיסכון הפנסיוני ומכשירי ההשקעה הפיננסים שלהם."



